Operação prende seis, recolhe estoque de droga e tem tentativas de suborno

Uma megaoperação desencadeada a partir de denúncias recebidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu seis suspeitos, de idades entre 22 e 35 anos e apreendeu quatro armas de fogo, 372 barras de maconha e 200 pinos de cocaína em bairros das regiões Nordeste, Leste e Venda Nova de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (7/8).

A operação teve início na Rua Iara do Bairro Pompeia, com uma denúncia de armazenamento de droga. Ao perceber a chegada dos militares, um suspeito de 23 anos jogou uma sacola pela janela de uma casa em uma tentativa de disfarçar. Os militares recuperaram a sacola, onde havia três barras de maconha nela. Na casa, foram encontradas 14 porções de maconha e o jovem afirmou que só guardava o material em troca de um pagamento de R$ 600.

O segundo ponto foi o Beco Amélia, no Alto Cachoeirinha. No local, os militares viram pessoas correndo, sendo que uma delas portava uma sacola. Ele foi alcançado, resistiu à abordagem e, com ele, foram encontrados 100 pinos de cocaína, um rádio comunicador, seis munições de calibre .380 e R$ 110 em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem ofereceu uma pistola em troca da liberdade. Os militares fingiram aceitar e seguiram a uma casa indicada pelo homem, que seria um depósito para drogas. No endereço, encontraram uma pistola calibre .380 milímetros, 19 munições de mesmo calibre e 100 pinos de cocaína.

Conforme os registros, os dois homens têm passagens por tráfico de drogas, receptação e lesão corporal. Eles foram socorridos à UPA com escoriações decorrentes de tentativas de fuga e liberados na sequência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Carregamento de maconha

O terceiro ponto alvo de denúncias foi um apartamento em um condomínio de prédios do bairro São João Batista, em Venda Nova. Assim que os militares chegaram, viram três jovens na portaria. Um deles tentou correr e dois deles voltaram para dentro. Com um deles, de 24 anos, foram encontradas cinco buchas de maconha.

Com o carro dos outros dois, de 22 e 23 anos, que moravam no local, uma barra de maconha foi localizada. Eles sugeriram entregar três armas em troca de liberdade e indicaram o endereço. Três pistolas foram encontradas em uma caçamba de lixo.

De lá, novas informações indicavam que outro endereço, no bairro Ribeiro de Abreu, armazenava mais drogas do mesmo grupo. No local, um homem de 35 anos foi flagrado colocando duas barras de maconha no porta-malas de um carro. Abordado, o homem se apresentou nervoso e afirmou que guardava o material pelo pagamento de R$ 1500.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem indicou que no banheiro da casa havia mais drogas e os militares encontraram 369 barras de maconha. Todo o material estava embalado da mesma maneira que as barras dos primeiros endereços. Cinco cartuchos de calibre 38 e três balanças digitais também foram recolhidas.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram levados presos à 2ª Delegacia do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com as investigações.