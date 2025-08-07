MG: homem flagrado traficando finge ser cliente de bar para não ser pego

Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas ao ser flagrado vendendo entorpecentes e tentar disfarçar fingindo ser cliente de bar. O caso aconteceu em Manhuaçu (MG), na Região da Zona da Mata, nessa quarta-feira (6/8).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) patrulhava o distrito de Vila Nova, onde os militares perceberam uma movimentação intensa, típica do tráfico, nas proximidades de um bar de esquina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem percebeu a aproximação da viatura e fugiu para o estabelecimento. Lá dentro, ele passou pelo banheiro e tentou se misturar aos clientes.

O homem foi abordado e, com ele, havia R$ 518,50 em espécie. Os militares seguiram ao banheiro e, lá, acharam uma pedra grande de crack, duas embalagens com porções de cocaína, dois cordões de material semelhante a ouro e um relógio.

Segundo a PM, os itens foram dispensados em uma tentativa de despiste.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com as drogas e os acessórios, à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, que segue com o caso.