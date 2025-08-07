Assine
Gerente do tráfico do Barreiro preso mais de 10 vezes é preso novamente

Jovem de 25 anos é apontado como gerente do tráfico no Bairro Mangueiras, na Região do Barreiro, e foi preso em operação que também prendeu outro envolvido

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/08/2025 08:21

Com a dupla, foram encontradas porções de cocaína, crack, maconha, ice e skunk, além de dinheiro, arma e munições
Com a dupla, foram encontradas porções de cocaína, crack, maconha, ice e skunk, além de dinheiro, arma e munições crédito: Divulgação/PMMG

Um jovem de 25 anos de idasde foi preso durante uma operação que também deteve outro suspeito e apreendeu grande quantidade de drogas na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (6/8).

De acordo com a Polícia Militar, ele é apontado como gerente do tráfico no Bairro Mangueiras e já foi preso mais de dez vezes pelo crime.

Conforme o boletim de ocorrência, um usuário de drogas foi abordado pelos militares em uma região próxima ao Bairro Parque Elizabeth, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana. Questionado sobre os entorpecentes, ele contou que comprou a mercadoria há pouco tempo na quadra do Bairro Mangueiras, já em BH.

Os militares, então, começaram a monitorar o endereço e viram dois homens em atitude suspeita, entrando e saindo de uma casa. Eles foram abordados. Um iPhone, R$ 100 e 10 pinos de cocaína foram encontrados nos bolsos do blusão que um deles usava. Com o outro, 9 pedras de crack e R$ 40. Eles foram presos em flagrante por tráfico.

Com a chave de um dos suspeitos, os militares abriram o portão que a dupla usava para entrar e sair da casa e acharam uma sacola no pé da escada e outra no pé da porta.

Ao todo, foram encontrados 155 pinos de cocaína, 212 pedras de crack, 247 buchas de maconha, 33 pinos de skunk e 14 papelotes de ice e mais R$ 478, guardados no beiral de uma janela. Na sacola da porta, estava um revólver de calibre .357, carregado com cinco munições.

Segundo a PM, um deles mora no bairro Petrópolis e gerencia o tráfico do Mangabeiras, bairro vizinho. Conforme o registro policial, ele já foi preso mais de 10 vezes por tráfico de drogas. O segundo, de 45 anos, tem passagens por tráfico, ameaça, lesão corporal e homicídio.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil no Barreiro.

