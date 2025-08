Suspeito de ser mandante de homicídio na Paraíba é preso no Sul de Minas

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça da Paraíba, foi preso em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (1º/8). Ele é apontado como mandante do homicídio de seu sócio em uma empresa de apostas. O crime foi registrado em outubro de 2024, na cidade de São Bento (PB).

As investigações mostraram que o suspeito fugiu para o município mineiro, onde mantinha três lojas. Em todo o estado, são 20 empreendimentos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem foi localizado depois de troca de informações entre as agências de Inteligência Policial (AIP) de Pouso Alegre e Poços de Caldas. Com a confirmação do endereço, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão preventiva.

“Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado à Delegacia Regional e, em seguida, ao sistema prisional”, informou a corporação.