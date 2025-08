BH: homem embriagado agride ex grávida com tapas, socos e chutes

Uma mulher de 27 anos de idade foi agredida pelo ex-companheiro, de 29, com tapas, socos e chutes na casa onde mora, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta terça-feira (6/8). A vítima está grávida de sete meses e é mãe de uma criança de 2 anos, filha do casal.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por um motorista de aplicativo que socorreu a vítima ainda na calçada da Avenida Teresa Cristina. A vítima contou aos militares que os dois tiveram um relacionamento que durou apenas um mês no ano de 2021 e voltaram a se encontrar há menos de um mês.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que o homem foi até a casa dela para buscar a filha deles, e estava embriagado. Ela se recusou a entregar a menina e o homem, inconformado, deu um tapa na cabeça da mulher e a agrediu com socos e chutes, quebrando um dedo da mão esquerda dela.

Conforme o registro policial, a mulher já havia sido ameaçada de morte pelo homem anteriormente e relatou que tem medo que ele faça mal a ela e à filha.

A mulher foi socorrida por um motorista de aplicativo, que acionou a polícia. Ela dispensou atendimento médico no local, mas garantiu que se deslocaria até uma unidade de saúde.

Apesar de a vítima relatar ter se relacionado há quatro anos com o suspeito e depois há um mês, ela afirma que a menina de 2 anos é filha dele também. A incongruência de datas não foi esclarecida no documento policial.

Aos militares, o ex-companheiro confirmou que foi buscar a filha dele na casa da mulher. Ele estava com escoriações no rosto e foi encaminhado à UPA Oeste. Ele foi preso e levado à 1ª Delegacia do Barreiro. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.