Cidade de Minas entra no ranking das mais frias do país

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou uma das menores temperaturas do país nesta quarta-feira (6/8), ocupando o quinto lugar do ranking nacional.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou 6,1°C entre 6h e 7h. A mínima, no entanto, não entra na lista de menores temperaturas do estado em 2025.

Segundo o Inmet, as quatro primeiras ocupações do ranking são do Rio Grande do Sul, liderado pelo município de Jaraguão, com 1,1°C, seguido por Quaraí (4,4°C), Dom Pedrito (4,8°C) e Rio Grande (5°C).

Menores temperaturas do país em 6/8

1,1°C - Jaraguão (RS)



4,4°C - Quaraí (RS)



4,8°C - Dom Pedrito (RS)



5°C - Rio Grande (RS)



6,1°C - Monte Verde (MG)

Previsão em Minas

Conforme a previsão do Inmet, o dia é de tempo estável em Minas Gerais nesta quarta. A manhã começou com muitas nuvens no centro-leste mineiro, mas a nebulosidade reduz no decorrer do dia.

No restante do estado, sol entre poucas nuvens com umidade acima de níveis críticos, o que representa uma melhora momentânea no tempo seco.