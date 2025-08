Acidente com morte de garupa provoca 7 km de congestionamento na BR-040

Um acidente que provocou a morte de um garupa de moto, de identidade não divulgada, complica o trânsito da BR-040 em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (6/8).

De acordo com a Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho, o motociclista seguia sentido Belo Horizonte, perdeu o controle da direção e o garupa morreu com o impacto.

As faixas da direita e central foram bloqueadas na altura do quilômetro 518, na altura do bairro Liberdade.

Às 7h30, a faixa central foi liberada. O fluxo segue lento.

Segundo a concessionária, o trânsito está lento por pelo menos 7,5 quilômetros às 7h. Equipes da Via Cristais controlam o trânsito e prestam socorro às vítimas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização