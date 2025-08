Grande BH: acidente na Via Expressa causa congestionamento

Um acidente entre um carro e um caminhão causa congestionamento na Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (5/8).

De acordo com a Transcon, que administra a via, a batida entre os veículos no início da manhã interdita uma faixa próximo ao Posto do Pica-Pau no sentido BH.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e a concessionária aguardou por mais de duas horas o reboque particular para a retirada do carro e liberação da pista, que ocorreu às 8h14.

Segundo o Google Maps, há congestionamento intenso no local.