MG: quatro morrem em batida frontal entre carro e caminhonete na LMG-413

Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas mortas na LMG-413, rodovia que liga Araguari (MG) a Caldas Novas (GO). A colisão frontal entre uma caminhonete VW Amarok e um Fiat Argo ocorreu nesse domingo (3/8), por volta das 16h, nas proximidades do distrito de Piracaíba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor da caminhonete informou que seguia no sentido Caldas Novas–Araguari quando avistou o carro vindo na direção contrária. Segundo ele, o motorista do Fiat Argo perdeu o controle da direção durante uma manobra e colidiu de frente com a caminhonete. Com o impacto, o carro de passeio foi lançado para fora da pista, parando às margens da rodovia.

No Fiat Argo estavam quatro pessoas um homem e três mulheres que morreram na hora. As vítimas, com idades entre 57 e 66 anos, ficaram presas às ferragens e foram retiradas após a realização da perícia. Entre elas estão um capitão aposentado da Polícia Militar e sua esposa. Os nomes não foram divulgados oficialmente.

Já na caminhonete estavam três adultos, com idades entre 35 e 70 anos, e uma criança. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari. Nenhum deles sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Os corpos foram levados pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguari. A caminhonete, foi retirada por um guincho. Já o Fiat Argo, que pertence a uma locadora e estava sem responsável no local, foi levado a um pátio credenciado. As causas do acidente estão sendo investigadas.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos