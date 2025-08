MG: criança de 12 anos sobrevive a acidente que matou oito na BR-146

Uma criança de 12 anos foi a única sobrevivente de um acidente que matou oito pessoas na BR-146, em Guaxupé (MG), no Sul do estado, na noite desse domingo (3/8). O acidente envolveu dois carros e uma moto e outras duas pessoas foram atropeladas enquanto socorriam as vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um Chevrolet Vectra seguia sentido Guaxupé com cinco ocupantes quando bateu de frente com uma moto que ia rumo a Muzambinho (MG), no sentido oposto, com duas pessoas.

O impacto da batida fez com que o Vectra perdesse o controle e atingisse um Palio Weekend, que tinha o motorista e um passageiro.

Os bombeiros foram acionados e constataram a morte dos ocupantes da moto, do Palio e de quatro pessoas do Vectra. Segundo os bombeiros, todas as vítimas são de Muzambinho, sendo que a moto e o Vectra têm placa da cidade e o Palio é de Betim (MG), na Grande BH.

Uma criança de 12 anos foi encontrada presa às ferragens do Vectra. Ela estava consciente e, assim que desencarcerada, foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Santa Casa de Guaxupé.

Conforme o boletim de ocorrência, duas pessoas que tentavam prestar socorro às vítimas do acidente foram atropeladas por uma van que trafegava pela via e bateu contra o Vectra.

Segundo o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé, que atendeu a ocorrência, as vítimas ainda estão em processo de identificação.

O controle da via foi feito pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, e a limpeza e a sinalização foram feitas pela EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho.