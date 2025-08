Dupla suspeita de assaltar lanchonete e petshop é presa em BH

Dois homens suspeitos de envolvimento em uma série de assaltos foram presos no bairro Coqueiros, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (5/8). Ambos tinham mandados de prisão em aberto e foram flagrados com armas de fogo e dinheiro em espécie. Um terceiro suspeito está foragido.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por quatro vítimas, de idades entre 41 e 62 anos, assaltadas em uma lanchonete na Rua Valão. Elas relataram que três criminosos desceram de um Chevrolet Cobalt prata, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, ainda durante a madrugada.

Conforme os registros, um deles, que estava armado, revistou os clientes e recolheu objetos pessoais. Outro pegou dinheiro do caixa e levou uma caixa de som. O terceiro fico no carro, em frente ao local.

O grupo tentou ainda roubar um VW Voyage branco, mas a vítima se recusou a entregar as chaves. Os assaltantes fugiram em direção ao Bairro Ressaca.

Câmeras de segurança do bar registraram toda a ação. As imagens confirmaram a placa e o modelo do veículo e os policiais iniciaram rastreamento.

Segundo a PM, uma das equipes localizou o Cobalt clonado na Avenida Havaí, no bairro Califórnia, às 16h30. O condutor alegou ser mecânico e disse que o carro havia sido deixado por dois conhecidos, que eram moradores do bairro, para troca de óleo. O carro tinha registro de furto em 25 de maio e foi removido ao pátio.

Ele também tinha um mandado de prisão em aberto, de condenação não divulgada, e foi preso pelos policiais.

Fuga durante abordagem

Conforme os registros, os militares receberam informações de populares de que um Fiat Palio fez uma manobra perigosa ao perceber a presença da viatura na avenida. Os policiais perseguiram o veículo por várias ruas dos bairros Califórnia e Dom Bosco até que o motorista “desistiu” da fuga e parou o carro na Rua Nelson Soares.

Segundo a PM, o motorista resistiu à abordagem e diversos familiares dele, que estavam no endereço, tentaram impedir a detenção do homem. Conforme os registros, foi necessário uso de força para contê-lo. Ficou constatado que o homem já era monitorado por ter um mandado de prisão em aberto, de motivo não especificado. Ele usava roupas semelhantes às descritas pelas vítimas no momento do assalto.

Os policiais encontraram R$ 2.607,40 em um dos bolsos do suspeito e duas armas escondidas sob o carpete do carro, uma delas com numeração raspada. Um iPhone rosa também foi achado no console central.

A polícia ainda tentou localizar o terceiro suspeito, no Aglomerado Morro da Vaca, sem sucesso. O trio é investigado por envolvimento em outros roubos recentes, incluindo um ataque a uma loja de petshop no dia 2 de agosto.

Os familiares do suspeito que tentaram impedir a prisão do motorista do Palio não foram localizados. Os dois presos foram levados para a 4ª Delegacia de Polícia Civil em Belo Horizonte, juntamente com o dinheiro, armas e celular encontrado.