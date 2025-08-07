Ponto de delivery de drogas é desmantelado em Governador Valadares

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um duro golpe no tráfico de drogas foi dado pela Polícia Militar, de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desta quarta-feira (6/8). A PM prendeu dois traficantes, J. E. J., de 20 anos, e D. M. A. L., de 25, colocando fim a um ponto de delivery de drogas.

A PM recebeu a denúncia de uma intensa movimentação numa casa no Bairro São Geraldo. Essa movimentação seria para a venda de drogas. Duas viaturas da PM foram alertadas e enviadas para as imediações da residência.

Os policiais sargento Renata e soldado Ramos conseguiram montar um ponto de observação, num local mais elevado, que não chamava a atenção. Assim, ficaram à espreita.

Os policiais observaram que os compradores de drogas chegavam e recebiam a droga por um buraco no portão da casa. Assim, decidiram por fechar o cerco e efetuar as prisões, bem como recolher a droga.

Ao se aproximarem, um dos homens, o de 25 anos, saiu correndo, entrando para o quintal de uma casa próxima. Ele foi perseguido e acabou entrando na casa. Acabou preso.

O outro homem, de 20 anos, que também estava na porta da casa, quando da chegada dos policiais. Ele se entregou sem resistir à prisão.

E dentro da casa, ao realizar buscas, os policiais encontraram: três pedras grandes de crack, oito buchas de maconha, três porções de maconha, um tablete de maconha, dois papelotes de cocaína, três munições CBC .38, um frasco de Cloridrato de Bupivacaína, R$ 630,00 em dinheiro, uma balança de precisão, dois celulares, um Simulacro carabina .556, duas câmeras de monitoramento, diversos Slicks de silicone para acondicionar e conservar drogas e diversos sacos tipo chuck para embalar drogas.

Ao levantarem as fichas dos suspeitos, os policiais descobriram que ambos têm várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas. Foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Governador Valadares.

