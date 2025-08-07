Assine
Horário de atendimento da UAI Venda Nova, em BH, é ampliado

Extensão do funcionamento da unidade tem foco na emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/08/2025 10:55 - atualizado em 07/08/2025 11:15

Posto UAI
Uai Venda Nova, em BH, tem horário ampliado crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Venda Nova, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte (MG), teve o horário de funcionamento ampliado a partir dessa quarta-feira (6/8). A medida, adotada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), prevê o aumento da capacidade de atendimento à população em relação à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A unidade agora funciona de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira. O horário estendido, entre 19h e 21h, será dedicado exclusivamente aos atendimentos relacionados à emissão da CIN, o que permitirá otimizar o fluxo de atendimento e aumentar a eficiência na prestação do serviço.

“Essa ampliação de funcionamento é uma medida importante para oferecer mais conforto, agilidade e eficiência ao cidadão, sem comprometer a organização do atendimento. O período noturno é uma estratégia pensada para otimizar o fluxo e garantir um serviço cada vez mais acessível e de qualidade para a população local”, afirmou a diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, Marina Kleinhappel.

A UAI Venda Nova está localizada no Shopping Estação BH. Os atendimentos são realizados com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG, aplicativo MG App ou totens de autoatendimento disponíveis na unidade.

Onde ficam as UAIs de BH?

  • UAI Barreiro

- Avenida Afonso Vaz de melo, 640 – 4º piso – Anexo novo - Via Shopping – Barreiro

- 7h às 19h

  • UAI Praça Sete

     

-Avenida Amazonas, 478 – Centro

- 7h às 19h

  • UAI Venda Nova

- Avenida Cristiano Machado, 11.833 – Vila Clóris – Piso L2-G4 — Shopping Estação

- 7h às 19h

