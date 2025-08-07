Horário de atendimento da UAI Venda Nova, em BH, é ampliado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Venda Nova, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte (MG), teve o horário de funcionamento ampliado a partir dessa quarta-feira (6/8). A medida, adotada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), prevê o aumento da capacidade de atendimento à população em relação à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A unidade agora funciona de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira. O horário estendido, entre 19h e 21h, será dedicado exclusivamente aos atendimentos relacionados à emissão da CIN, o que permitirá otimizar o fluxo de atendimento e aumentar a eficiência na prestação do serviço.

“Essa ampliação de funcionamento é uma medida importante para oferecer mais conforto, agilidade e eficiência ao cidadão, sem comprometer a organização do atendimento. O período noturno é uma estratégia pensada para otimizar o fluxo e garantir um serviço cada vez mais acessível e de qualidade para a população local”, afirmou a diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado, Marina Kleinhappel.

A UAI Venda Nova está localizada no Shopping Estação BH. Os atendimentos são realizados com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG, aplicativo MG App ou totens de autoatendimento disponíveis na unidade.



Onde ficam as UAIs de BH?

UAI Barreiro

- Avenida Afonso Vaz de melo, 640 – 4º piso – Anexo novo - Via Shopping – Barreiro

- 7h às 19h

UAI Praça Sete

-Avenida Amazonas, 478 – Centro

- 7h às 19h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

UAI Venda Nova

- Avenida Cristiano Machado, 11.833 – Vila Clóris – Piso L2-G4 — Shopping Estação

- 7h às 19h