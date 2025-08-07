Grande BH: bairros continuam sem água nesta quinta-feira (7)

Bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte seguem com o abastecimento de água irregular nesta quinta-feira (7). Segundo a Copasa, a instabilidade ocorre devido à complexidade de uma manutenção operacional iniciada na quarta-feira (6), o que ainda provoca intermitência no fornecimento em quatro cidades.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, ao longo da noite desta quinta-feira (07/8). Imóveis com caixas d’água podem não ser afetados, mas em algumas regiões o fornecimento segue interrompido.



Quais são os bairros que serão afetados?

Betim

Icaivera

Contagem

Bougainville

Condomínio Nosso Rancho

Icaivera

Nazaré

Nova Contagem

Retiro

Vila Estaleiro

Vila Ipê Amarelo

Vila Nova Esperança

Vila Renascer

Esmeraldas

Conjunto Castelo Branco

Corcovado

Monte Sinai

Novo Retiro

Parque do Sabiá

Recanto da Mata

Recanto Verde

Recanto Verde II

Recreio do Retiro

Recreio do Riachinho

Residencial Caio Martins

Retiro

Serra Verde

Vila Esmeraldas

Ribeirão das Neves

Alterosa

Jardim Verona

Veneza

A companhia orienta os moradores a economizarem água até a completa normalização do abastecimento.