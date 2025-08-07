Grande BH: bairros continuam sem água nesta quinta-feira (7)
Intermitência no abastecimento em Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves deve continuar nesta quinta (7), devido a complexidade de manutenção
Bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte seguem com o abastecimento de água irregular nesta quinta-feira (7). Segundo a Copasa, a instabilidade ocorre devido à complexidade de uma manutenção operacional iniciada na quarta-feira (6), o que ainda provoca intermitência no fornecimento em quatro cidades.
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, ao longo da noite desta quinta-feira (07/8). Imóveis com caixas d’água podem não ser afetados, mas em algumas regiões o fornecimento segue interrompido.
Quais são os bairros que serão afetados?
Betim
-
Icaivera
Contagem
-
Bougainville
-
Condomínio Nosso Rancho
-
Icaivera
-
Nazaré
-
Nova Contagem
-
Retiro
-
Vila Estaleiro
-
Vila Ipê Amarelo
-
Vila Nova Esperança
-
Vila Renascer
Esmeraldas
-
Conjunto Castelo Branco
-
Corcovado
-
Monte Sinai
-
Novo Retiro
-
Parque do Sabiá
-
Recanto da Mata
-
Recanto Verde
-
Recanto Verde II
-
Recreio do Retiro
-
Recreio do Riachinho
-
Residencial Caio Martins
-
Retiro
-
Serra Verde
-
Vila Esmeraldas
Ribeirão das Neves
-
Alterosa
-
Jardim Verona
-
Veneza
A companhia orienta os moradores a economizarem água até a completa normalização do abastecimento.