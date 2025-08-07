Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Grande BH: bairros continuam sem água nesta quinta-feira (7)

Intermitência no abastecimento em Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves deve continuar nesta quinta (7), devido a complexidade de manutenção

Quéren Hapuque*
Repórter
07/08/2025 09:57 - atualizado em 07/08/2025 09:59

Imóveis com caixas d’água podem não ser afetados, mas em algumas regiões o fornecimento segue interrompido

Bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte seguem com o abastecimento de água irregular nesta quinta-feira (7). Segundo a Copasa, a instabilidade ocorre devido à complexidade de uma manutenção operacional iniciada na quarta-feira (6), o que ainda provoca intermitência no fornecimento em quatro cidades.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, ao longo da noite desta quinta-feira (07/8). Imóveis com caixas d’água podem não ser afetados, mas em algumas regiões o fornecimento segue interrompido.

Quais são os bairros que serão afetados?

Betim

  • Icaivera

Contagem

  • Bougainville

  • Condomínio Nosso Rancho

  • Icaivera

  • Nazaré

  • Nova Contagem

  • Retiro

  • Vila Estaleiro

  • Vila Ipê Amarelo

  • Vila Nova Esperança

  • Vila Renascer

Esmeraldas

  • Conjunto Castelo Branco

  • Corcovado

  • Monte Sinai

  • Novo Retiro

  • Parque do Sabiá

  • Recanto da Mata

  • Recanto Verde

  • Recanto Verde II

  • Recreio do Retiro

  • Recreio do Riachinho

  • Residencial Caio Martins

  • Retiro

  • Serra Verde

  • Vila Esmeraldas

Ribeirão das Neves

  • Alterosa

  • Jardim Verona

  • Veneza

A companhia orienta os moradores a economizarem água até a completa normalização do abastecimento.

