MG: jovem usuário de drogas tenta matar a própria mãe a facadas

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar a facadas a mãe, de 56, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desta quarta-feira (6/7). Segundo a polícia, a mulher recebeu facadas em pelo menos seis partes do corpo.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de que um homem havia esfaqueado a própria mãe no apartamento onde moravam, na Rua Rio Grande do Sul, às 23h30. No local, os militares encontraram a mulher caída no chão, de barriga para baixo e com um sangramento intenso na região das costas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Conforme os registros, a mulher estava com marcas de facadas nas costas, orelha esquerda, ombro esquerdo, mama esquerda, um dos dedos da mão esquerda e em uma das clavículas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado na Rua Israel Pinheiro, a quatro blocos de distância das agressões. Ele confessou o crime aos militares e indicou onde havia tentado descartar a arma e a blusa de moletom utilizadas no crime, recolhidas próximo a um posto de combustíveis.

Segundo o documento, a faca tinha cabo preto e foi encontrada danificada e com a lâmina torta. As condições do moletom não foram descritas.

No hospital, a vítima contou que foi atacada quando estava de costas para a entrada do próprio quarto. Ela está internada em estado grave.

A mulher, que é auxiliar de serviços gerais, também relatou que o filho faz uso de drogas. Conforme o documento policial, ele atualmente está desempregado.

Segundo a polícia, o jovem não resistiu à prisão, passou por avaliação médica e não apresentava lesões. Assim que liberado, foi encaminhado preso por tentativa de feminicídio à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, que segue com o caso.

Relembre o caso de Soraya

Em 18 de julho deste ano, a professora de história do Santa Marcelina Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi morta por esganadura pelo filho Matteos França Campos, de 32 anos. Ele confessou o crime e disse que o fez em um surto após discussão por dívida de jogo.

O corpo de Soraya estava coberto com um lençol, estava seminu, apenas com a parte de cima da roupa, e foi encontrado sob um viaduto de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de domingo (20).

A professora foi dada como desaparecida e, no ato de registro, Matteos contou que a família não tinha ideia sobre o que havia acontecido com a mulher. À polícia, ele disse que foi a última pessoa a vê-la, na noite do dia 18, quando saía para uma viagem à Serra do Cipó, na Região Central do estado.

Após o enterro de Soraya, Matteos prestou homenagens e chegou a chorar, afirmando que a mãe era uma pessoa amorosa e não tinha desavenças com ninguém. Ele chegou a afirmar que a família procurava apenas por “resposta” para que ela pudesse “descansar em paz”. “Não consigo expressar o que estamos sentido de outro jeito que não seja perdidos e devastados”, disse o filho à reportagem.

Depois de preso, Matteos sofreu diversas ameaças de morte nos presídios em que esteve. Atualmente está preso no Presídio de Caeté, na Grande BH.