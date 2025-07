Com flores e fitas, comunidade homenageia professora morta pelo filho em BH

Um dia depois da prisão do filho da professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, que confessou ter matado a mãe enforcada e abandonado o corpo dela, o Colégio Marcelina, na Região da Pampulha de Belo Horizonte, amanheceu pedindo justiça. O Estado de Minas estava no local e registrou o minuto de silêncio em homenagem à Soraya. Veja vídeo!

Matteos França Campos, de 32 anos, admitiu à Polícia Civil que matou a mãe durante uma discussão sobre dívida de jogo, na sexta-feira passada (18). O corpo de Soraya estava coberto com um lençol, seminu e apenas com a parte de cima da roupa. Ele foi encontrado sob um viaduto de Vespasiano, na Região Metropolitana, na manhã de domingo (20).

Laços de fitas nas grades do Colégio Santa Marcelina sinalizam a homenagem feita para a professora Soraya Tatiana. Junto aos laços de fitas nas grades da fachada da escola, o texto que diz: "Que tal amarrarmos laços de fita nas grades do Santa Marcelina sinalizando nosso amor pela Tati. A tristeza nos invade. E a união que se formou. Por tão grande dor".

A homenagem termina dizendo que "o grande movimento que estamos vendo nas redes sociais e nos grupos de WZ é reflexo da Tati! Incontáveis são as almas que foram tocadas por seu sorriso, inúmeros foram os abraços distribuídos, quanto amor foi plantado", finaliza. Mas ainda segue mais uma sugestão que diz que, "ao amarrar seu laço, faça uma oração pela Tati, pelo Mattheos e por todos que choram essa partida repentina".

Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Homenagens a Soraya Tatiana Bomfim, professora do Colégio Santa Marcelina que foi assassinada pelo próprio filho Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

O luto e a revolta preenchem a entrada da escola. Em meio às fitas coloridas, que aumentaram ao passar dos dias, estão fotos de Tati, homenagens escritas à mão e flores frescas.

À reportagem, um morador que passava lamentou a morte da professora e se disse chocado com a notícia de que o filho matou a própria mãe. “Fez parecer filme”, comparou. Para um funcionário da capela, que estava fechada durante a manhã, as homenagens trazem um pouco de conforto em meio a uma história com tanta violência.

Confissão e prisão

Matteos foi preso temporariamente na tarde de sexta (25) após confessar à Polícia Civil o assassinato da mãe. De acordo com a polícia, a morte foi causada por esganadura. Matteos teria sido a última pessoa a vê-la, ainda na noite da última sexta-feira (18/7), quando saía para uma viagem para a Serra do Cipó, na Região Central do estado. Ele segue sob custódia no Ceresp Gameleira e não deu entrada no sistema prisional.

À Polícia Militar, durante registro de pessoa desaparecida realizado na noite de sábado (19/7), o suspeito afirmou que chegou a olhar as câmeras do prédio em que Tati morava e não havia sinais de que ela teria saído do prédio, de carro ou a pé.

De acordo com ele, as gravações mostraram que, entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, dois veículos ficaram parados próximo ao portão social. No entanto, conforme relato do filho, não foi possível identificar a placa e se alguma pessoa entrou ou saiu dos carros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o enterro de Soraya, Matteos prestou homenagens e chegou a chorar, afirmando que a mãe era uma pessoa amorosa e não tinha desavenças com ninguém. Ele chegou a afirmar que a família procurava apenas por “resposta” para que ela pudesse “descansar em paz”. “Não consigo expressar o que estamos sentindo de outro jeito que não seja perdidos e devastados”, disse o filho à reportagem.