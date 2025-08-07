Assine
FOCO NAS LIDERANÇAS

Operação mira líderes do tráfico ligados a homicídios em série na Grande BH

Grupo é apontado no envolvimento de uma série de assassinatos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com atuação em Santa Luzia

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/08/2025 14:12

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra três líderes de organização criminosa
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra três líderes de organização criminosa crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), uma operação com o objetivo de desarticular organizações criminosas envolvidas com homicídios em série, tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Denominada “Operação Domínio Quebrado”, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra três lideranças que mantinham domínio territorial nos bairros Palmital e São Benedito.

Segundo a PCMG, além do tráfico, os investigados estão ligados a crimes violentos, como assassinatos cometidos em plena luz do dia e em vias públicas com grande circulação de pessoas.

A operação tem como objetivo restabelecer a sensação de segurança da população dessas regiões. As investigações e detalhes da ação serão apresentados pelos delegados Rodrigo Bustamante e Davi Moraes em coletiva de imprensa ainda nesta quinta-feira.

