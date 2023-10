Campo do Pompeia: retorno em grande estilo uma década depois

Futebol de várzea de Belo Horizonte está sendo resgatado com a construção do novo campo do Pompeia Futebol Clube (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Parte da história do futebol de várzea de Belo Horizonte está sendo resgatada com a construção do novo campo do Pompeia Futebol Clube, um dos times mais tradicionais da capital mineira e um dos maiores campeões. Em 2013, o campo foi desativado para a revitalização da malha ferroviária do Horto a Sabará pela mineradora Vale, que foi quem viabilizou o retorno do campo, ao financiar a obra, realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte.