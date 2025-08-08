Foragido deixa esconderijo ao brigar com companheira e é preso com drogas

Um homem de 29 anos, foragido da Justiça, foi preso com drogas e dinheiro depois de escapar do esconderijo que mantinha no município de Vermelho Novo (MG), na Zona da Mata, nessa quinta-feira (7/8). Ele evitava sair de casa, mas foi encontrado pela PM depois de deixar o imóvel ao brigar com a companheira.

De acordo com a PM, o homem evitava circular em vias públicas, mas os militares receberam informações de que ele havia discutido com a companheira e saído da residência onde moravam. Diante disso, uma operação de captura foi montada.

O homem foi surpreendido andando pela rua. O militares o chamaram pelo nome e tentou fugir, mas acabou sendo preso. Com ele, foram encontrados 17 papelotes de cocaína, uma sacola com 300 gramas da mesma substância e R$ 27 em dinheiro trocado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, ele já era monitorado por ter envolvimento com o tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.

Os materiais foram apreendidos e o homem preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.