Homem é morto a facadas em discussão por pagamento de capina de lote

A vítima foi encontrada ainda respirando, com uma faca cravada nas costas. O caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Giovanna de Souza
08/08/2025 06:22

Vítima realizou um serviço de capina de lote com um colega, que alegou não ter recebido pagamento
Vítima realizou um serviço de capina de lote com um colega, que alegou não ter recebido pagamento crédito: Freepik

Um homem de 47 anos morreu a facadas depois de uma discussão por pagamento de serviço de capina de lote. O caso aconteceu no bairro Residencial Integração, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (7/8). 

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado ainda respirando, no chão da Avenida Sucupira, com uma faca cravada na região lombar. Os policiais militares registraram pulso e respiração lentos nele e fizeram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que também estava acompanhado de um médico do hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Testemunhas informaram que o autor havia fugido em um ônibus, que seguia em direção ao Terminal Umuarama, na zona Leste da cidade, e os militares o interceptaram. Segundo os registros, ele estava com marcas visíveis de ter participado de uma luta corporal, com marcas de sangue pelo corpo e lesões diversas, além de estar “transtornado”.

Reconhecido por testemunhas, ele confessou que esfaqueou a vítima após uma discussão. Aos militares, ele contou que foi procurado por um amigo que havia feito um serviço de capina de lote com a vítima. Ele pediu ajuda, dizendo que não tinha recebido sua parte do pagamento e, ao cobrar da vítima, recebeu um tapa no rosto. 

Ainda segundo o relato, o autor tentou agredir a vítima com um pedaço de madeira, mas foi contido por vizinhos. Em seguida, deixou o local e retornou com uma faca. Com a arma, atingiu a vítima na mão direita e desferiu dois golpes na região lombar. O último deixou a faca cravada nas costas.

Após atendimento, a equipe médica da UFU confirmou a morte da vítima. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia, que segue com o caso.

