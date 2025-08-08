Homem é morto a facadas em discussão por pagamento de capina de lote

Um homem de 47 anos morreu a facadas depois de uma discussão por pagamento de serviço de capina de lote. O caso aconteceu no bairro Residencial Integração, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (7/8).

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado ainda respirando, no chão da Avenida Sucupira, com uma faca cravada na região lombar. Os policiais militares registraram pulso e respiração lentos nele e fizeram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que também estava acompanhado de um médico do hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Testemunhas informaram que o autor havia fugido em um ônibus, que seguia em direção ao Terminal Umuarama, na zona Leste da cidade, e os militares o interceptaram. Segundo os registros, ele estava com marcas visíveis de ter participado de uma luta corporal, com marcas de sangue pelo corpo e lesões diversas, além de estar “transtornado”.

Reconhecido por testemunhas, ele confessou que esfaqueou a vítima após uma discussão. Aos militares, ele contou que foi procurado por um amigo que havia feito um serviço de capina de lote com a vítima. Ele pediu ajuda, dizendo que não tinha recebido sua parte do pagamento e, ao cobrar da vítima, recebeu um tapa no rosto.

Ainda segundo o relato, o autor tentou agredir a vítima com um pedaço de madeira, mas foi contido por vizinhos. Em seguida, deixou o local e retornou com uma faca. Com a arma, atingiu a vítima na mão direita e desferiu dois golpes na região lombar. O último deixou a faca cravada nas costas.

Após atendimento, a equipe médica da UFU confirmou a morte da vítima. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia, que segue com o caso.