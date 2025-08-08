Bebê e tio ex-traficante sofrem tentativa de homicídio em BH

Um bebê de dois anos de idade e o tio dele, de 18, foram baleados em casa na Rua Ramiro Siqueira, no bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (7/8). O jovem atuava no tráfico com a Gangue dos Capetas e saiu do meio há um mês.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou as vítimas com sangramentos em casa, com a família apreensiva. De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê foi atingido nas costas e o jovem, em uma das pernas. Ambos foram socorridos ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Segundo a equipe médica, um projétil atravessou o pulmão do bebê e alojou-se no fígado. O segundo tiro atingiu a altura do quadril do homem, sem gravidade.

A vítima contou aos militares que, antes dos disparos, viu um homem procurando alguém perto da casa dele. O suspeito viu que a vítima estava armada, fugiu para uma mata e disparou de lá.

Conforme o registro policial, o jovem contou que não participa do tráfico de drogas há cerca de um mês, atividade que praticava com a Gangue dos Capetas. Ainda segundo ele, um irmão dele que estava desaparecido teve o corpo encontrado em Vespasiano (MG), na Grande BH, ainda nesta semana.

O estado de saúde da criança não foi divulgado.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. As investigações seguem com a Polícia Civil.