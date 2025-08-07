Assine
TRAGÉDIA

Criança de 2 anos morre atropelada por trator conduzido pelo avô

O menino teria se desequilibrado na cabine e caído no chão, muito próximo à roda traseira do trator

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
07/08/2025 19:29

A Delegacia de Homicídios apura o caso
A Delegacia de Homicídios apura o caso crédito: Vinícius Lemos

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 2 anos que caiu de um trator conduzido pelo avô e foi atropelada nesta quarta-feira (6/8), em Uberlândia. O sepultamento está previsto para esta quinta-feira (7/8).

Segundo informou a família à polícia, o menino estava com o avô, que trabalhava no veículo, no antigo assentamento Nova Tangará, zona rural do município do Triângulo Mineiro.

Ele teria se desequilibrado na cabine e caído no chão, muito próximo à roda traseira do trator, que acabou passando sobre ele.

A mãe foi avisada e levou o menino para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas não houve tempo para atendimento.

A causa da morte foi traumatismo craniano.

A Delegacia de Homicídios apura o caso.

