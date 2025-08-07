Assine
Tarifa zero em BH: economista explica quem paga a conta do transporte

Projeto para acabar com as catracas nos ônibus propõe a criação de uma taxa, estimada em R$ 185 por funcionário, cobrada de empresas sediadas em Belo Horizonte

07/08/2025 18:00

Projeto em tramitação na Câmara dos Vereadores pode zerar a tarifa dos ônibus de Belo Horizonte - e dar fim às catracas
Projeto em tramitação na Câmara dos Vereadores pode zerar a tarifa dos ônibus de Belo Horizonte - e dar fim às catracas crédito: Montagem/Denys Lacerda/EM

Quais as fontes de recursos para custear o fim da cobrança de passagem nos ônibus de BH? Retirar as catracas vai trazer as pessoas de volta para o transporte coletivo? Se os custos dos ônibus aumentarem, as pessoas vão pagar mais impostos?

Para responder estas e outras perguntas sobre o projeto da tarifa zero em Belo Horizonte, o Explica esse trem recebeu o economista André Veloso, ativista pela política de gratuidade universal no transporte público.

André também é um dos pesquisadores responsáveis pelo recente estudo da UFMG que estima um aumento de menos de 1% na folha salarial das empresas de BH com a taxa para bancar a tarifa zero.

Confira as reportagens sobre a tarifa zero em BH publicadas no EM:

André Veloso, economista e integrante do Movimento Tarifa Zero BH, em entrevista ao "Explica esse trem"
André Veloso, economista e integrante do Movimento Tarifa Zero BH, em entrevista ao "Explica esse trem" Explica esse trem/Estado de Minas

O Explica esse trem é o programa do jornal Estado de Minas e Portal Uai que destrincha em entrevistas os assuntos mais relevantes do momento, e que afetam diretamente o seu dia a dia.

