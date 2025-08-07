Tarifa zero em BH: economista explica quem paga a conta do transporte

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Quais as fontes de recursos para custear o fim da cobrança de passagem nos ônibus de BH? Retirar as catracas vai trazer as pessoas de volta para o transporte coletivo? Se os custos dos ônibus aumentarem, as pessoas vão pagar mais impostos?

Para responder estas e outras perguntas sobre o projeto da tarifa zero em Belo Horizonte, o Explica esse trem recebeu o economista André Veloso, ativista pela política de gratuidade universal no transporte público.

André também é um dos pesquisadores responsáveis pelo recente estudo da UFMG que estima um aumento de menos de 1% na folha salarial das empresas de BH com a taxa para bancar a tarifa zero.

André Veloso, economista e integrante do Movimento Tarifa Zero BH, em entrevista ao "Explica esse trem" Explica esse trem/Estado de Minas

