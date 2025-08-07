Tarifa zero em BH: economista explica quem paga a conta do transporte
Projeto para acabar com as catracas nos ônibus propõe a criação de uma taxa, estimada em R$ 185 por funcionário, cobrada de empresas sediadas em Belo Horizonte
Quais as fontes de recursos para custear o fim da cobrança de passagem nos ônibus de BH? Retirar as catracas vai trazer as pessoas de volta para o transporte coletivo? Se os custos dos ônibus aumentarem, as pessoas vão pagar mais impostos?
Para responder estas e outras perguntas sobre o projeto da tarifa zero em Belo Horizonte, o Explica esse trem recebeu o economista André Veloso, ativista pela política de gratuidade universal no transporte público.
André também é um dos pesquisadores responsáveis pelo recente estudo da UFMG que estima um aumento de menos de 1% na folha salarial das empresas de BH com a taxa para bancar a tarifa zero.
O Explica esse trem é o programa do jornal Estado de Minas e Portal Uai que destrincha em entrevistas os assuntos mais relevantes do momento, e que afetam diretamente o seu dia a dia. Os episódios são publicados nas quintas-feiras, às 18h, no canal do Youtube do Portal Uai e nos aplicativos de podcast.
