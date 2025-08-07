Novo Cras Cabana é inaugurado nesta quinta-feira (7/8) em BH

Moradores dos bairros Cabana do Pai Tomás e Vista Alegre, na Região Oeste de BH, contam com um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A prefeitura inaugurou oficialmente o Cras Cabana, localizado na Avenida Capim Branco, 245, no bairro de mesmo nome. Esta é a 37ª unidade desse tipo na capital e promete fortalecer o atendimento social a mais de 5 mil famílias da região.

As obras foram concluídas no mês passado, com investimento superior a R$ 1,2 milhão. A reforma incluiu concretagem do passeio, pintura, alvenaria, rampas de acesso, construção de banheiros, copa e salas, adequação do forro de gesso, mudanças na entrada principal e criação de jardim.

O que é o Cras?

O Centro de Referência de Assistência Social é um equipamento público localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social. Ele atua como porta de entrada para os serviços de assistência social, oferecendo apoio a famílias e indivíduos em situação de risco.

Entre os serviços oferecidos estão o atendimento sigiloso pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), atividades em grupo pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), visitas domiciliares a pessoas com dificuldade de locomoção, além da inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico) para acesso a programas e benefícios sociais.

Vinte novos Centros de Referência

Durante a inauguração, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) destacou a importância da unidade para a comunidade. “Prometi ao povo do Cabana que voltaria para inaugurar uma praça neste local, que estava completamente abandonado. Embora não esteja aqui hoje, posso garantir que estou presente em espírito e muito feliz com o que está acontecendo”, afirmou.

Ele ainda lembrou do ex-prefeito Fuad Noman, ressaltando a continuidade dos projetos. “Hoje estou aqui para inaugurar o Cras em nome de Fuad Noman. Em nome dele, digo que a promessa feita durante a campanha para prefeito será cumprida. Vamos construir 20 Cras nos próximos quatro anos em Belo Horizonte. Atualmente temos 37 unidades, sendo que 36 estão funcionando. Esta é a 37ª. Foram investidos aproximadamente R$ 1,2 milhão para reconstruir esta unidade”.

A prefeitura informou que está em processo de localização e validação de áreas para a instalação dessas 20 novas unidades, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP). O objetivo é ampliar a rede de proteção social, priorizando territórios com maior vulnerabilidade. Duas unidades serão destinadas à substituição de sedes com estrutura precária, enquanto as demais atenderão áreas sem cobertura atual.

Radares



Em entrevista ao Estado de Minas, Álvaro Damião falou sobre a implantação de novos radares para controlar a velocidade e aumentar a segurança no trânsito, principalmente no Anel Rodoviário, que passou por mudanças estruturais.

Motoristas que dirigem pela capital mineira devem ficar atentos: mais de 20 novos controladores de velocidade começarão a operar nas próximas semanas em Belo Horizonte. Os equipamentos vão flagrar infrações como avanço de sinal vermelho e conversões proibidas, especialmente em cruzamentos de grande movimento. A ativação ocorrerá após a instalação das faixas de aviso e a vistoria final pelas autoridades de trânsito.

A medida foi publicada nesta quinta-feira (7/8) pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMUR) e faz parte do contrato firmado com o Consórcio Trânsito Seguro em julho de 2024, com validade até 2029. O acordo prevê a instalação de novos radares e a substituição de equipamentos antigos, cujos contratos já haviam vencido. Esses novos radares estarão instalados nas principais vias da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Estamos instalando radares em pontos estratégicos para monitorar e controlar a velocidade, reduzindo acidentes e promovendo mobilidade segura para motoristas e pedestres”, disse o prefeito. Ele também ressaltou a retomada das obras do Orçamento Participativo, com foco especial nas vilas e favelas da cidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice