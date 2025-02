Ministro de Lula diz que Zema usa rede social para encobrir 'governo fraco'

O embate entre o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais ganhou a adesão do ministro dos Transportes, Renan Filho. Depois de Zema postar um vídeo comendo banana com casca para criticar o alto custo dos alimentos, Renan também foi para as redes sociais responder o governador.

O ministro disse que a Zema usa suas redes sociais para esconder o "governo fraco" que vem fazendo. Renan chamou ainda as postagens do governador de Teletubbies , referência a uma animação britânica para bebês de enorme sucesso nos anos 2000. "Instagram Teletubbie só serve, meu irmão, pra dissimular, pra enganar as pessoas e pra esconder o governo fraco que você vem fazendo", afirmou o ministro.



Segundo ele, Zema não tem conteúdo, "nem tem entrega e só se aproveita de qualquer fato que ocorre para tentar pegar carona". "Agora é esse exemplo de comer banana com casca para tratar de inflação, politizando o teu café da manhã, está muito falso, mas eu adorei a sua cara engolindo banana com casca, meu irmão”, disse Renan.



Zema é pré-candidato a presidente da República em 2026 e pode ser um dos adversários do presidente Lula na disputa pela reeleição.

Segundo o ministro, Zema deveria aproveitar pra mostrar o que você está fazendo no governo. “Qual é a grande obra rodoviária, aeroportuária, como é que você está estimulando a mineração, como é que você está garantindo o crescimento para o agronegócio do teu estado, o que é que você vai fazer com as barreiras que o Trump impôs ao Aço, Minas é um dos maiores produtores do Brasil”, criticou o ministro.

Renan reproduziu o vídeo de Zema comendo banana com cascas e também a postagem de Zema, feita na rede social X, parabenizando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e destacando sua “liderança”. Na última segunda (10/2), Trump sobretaxou o aço em 25%, medida que vai impactar a balança comercial de Minas, maior produtor dessa matéria-prima no país.

O vídeo de Zema comendo banana com casca faz parte de uma série de publicações do governador mineiro com críticas indiretas à política econômica de Lula No vídeo, Zema afirma ter consultado uma nutricionista para saber se poderia ingerir a fruta com casca, como forma de “economizar”.

No último sábado (8/2), Zema já havia alfinetado Lula ao comentar a declaração do petista sobre a inflação de alimentos. Na ocasião, o presidente sugeriu que os brasileiros evitassem comprar produtos caros para forçar a queda de preços.