Trump assina decreto que institui tarifa de 25% sobre aço e alumínio importado

O governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente, na noite desta segunda-feira (10/2), a imposição de novas tarifas de 25% sobre a importação de aço e alumínio para o país. A medida tem impacto direto na balança comercial brasileira, visto que o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, com mais de 4 mil toneladas comercializadas somente em 2024.

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) afirma que o Brasil obteve US$ 796 milhões com a exportação do produto para os EUA em 2024, o que corresponde a 14% de todas as exportações neste setor. Os dados constam no anuário da entidade.

O decreto foi assinado pelo presidente Donald Trump, que já havia adiantado a medida nesta segunda-feira. Em 2018, durante o primeiro mandato do republicano, os EUA colocaram uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio, excluindo os vizinhos Canadá e México, dois dos principais fornecedores desses produtos. Além disso, o governo norte-americano permitiu que outros países solicitassem inclusão em uma lista de exceção.



O governo do então presidente Michel Temer decidiu fazer a solicitação e o pedido foi aprovado. Após isso, os EUA estabeleceram um sistema de cotas para as exportações brasileiras, que permitia a exportação de produtos de aço ou alumínio semiacabados até que se atingisse um volume equivalente à média das exportações de 2015 a 2017. Para produtos acabados, o limite de exportação era 30% inferior do que a média das exportações do mesmo período.

Apesar disso, Trump tentou aplicar a taxação integral sobre o aço brasileiro em outras duas oportunidades: em 2019 e em 2020. Na primeira, o republicano acusou o governo do então presidente Jair Bolsonaro de desvalorizar o real para estimular a compra de produtos brasileiros. Já na segunda vez, Trump aumentou as restrições sobre as cotas de exportação dos produtos brasileiros, reduzindo em cerca de 80%. Nas duas ocasiões, houve negociação para evitar o aumento das tarifas.



Quase cinco anos depois, com Trump de volta ao poder, o governo dos EUA decreta oficialmente as tarifas de 25% sobre importações tanto do aço quanto do alumínio, o que pode causar prejuízos para a balança comercial de alguns países, como México, Canadá, Coreia do Sul, além do próprio Brasil, que são os principais exportadores desses produtos para os Estados Unidos.



No ano passado, as exportações de aço do Brasil para o país norte-americano superaram o fornecimento do mesmo material pelo México. Com isso, o país assumiu o segundo lugar como principal exportador do produto para os EUA, atrás somente do Canadá. Em 2023, os EUA adquiriram 18% de todas o fornecimento de ferro fundido, ferro ou aço do Brasil para outros países, de acordo com dados do governo federal.