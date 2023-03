Minas tem 1,6 milhão de famílias no novo Bolsa Família

Programa atenderá 21 milhões de famílias no Brasil, com um investimento de R$ 14 bilhões (foto: Kamilla Ferreira/SEAUD/PR)









Minas é o quinto estado da união com o maior número de beneficiários, atrás da Bahia (2,56 milhões), São Paulo (2,55 milhões), Rio de Janeiro (1,8 milhão) e Pernambuco (1,67).



Já o Brasil inteiro tem um total de 21,1 milhões de famílias beneficiadas, chegando a R$ 14 bilhões em valores transferidos, o maior já registrado pelo programa segundo o Governo. O valor médio de pagamento é de R$ 670,33.





Este ano o programa vai retornar condicionantes para o pagamento do benefício, seguindo a linha estratégica de combate à fome e promoção da educação e saúde. Para isso, o governo volta a exigir a frequência escolar para crianças e adolescentes de famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal de gestantes e a atualização do caderno de vacinação com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

De acordo com a nova legislação, o programa é destinado às famílias que têm renda de até R$ 218 por pessoa. Os benefícios precisam ter os dados atualizados no Cadastro Único e seleção considera a estimativa de pobreza, quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário.

Benefício Primeira Infância

A nova versão do Bolsa Família vai assegurar um repasse mínimo de R$ 600, trazendo como novidade o Benefício Primeira Infância, um condicionante que garante um adicional de R$ 150 a cada criança entre 0 e 6 anos na composição familiar. Ao todo são 8,9 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária no programa em todo o país.





Em Minas Gerais, 712.685 crianças são contempladas pelo benefício, com um valor de R$ 106,6 milhões sendo aplicados.





O Nordeste, que concentra o maior número de beneficiários do país com mais de 9,73 milhões de famílias, também, tem o maior número de crianças contempladas com 3,62 milhões. No recorte por estados, São Paulo concentra o maior número de beneficiários da condicionante com 1,18 milhão.

Calendário de Pagamentos

Como já é habitual do programa, o pagamento será escalonado. Nesta segunda (20/3), recebem os benefícios com número de inscrição social (NIS) de final 1. Os repasses vão até 31 de março; veja o calendário.

Final do NIS; Data

1; 20/3

2; 21/3

3; 22/3

4; 23/3

5; 24/3

6; 27/3

7; 28/3

8; 29/3

9; 30/3

0; 31/3

O novo Bolsa Família começou a ser pago nesta segunda-feira (20/3). Em Minas Gerais o programa de transferência de renda beneficia mais de 1,61 milhão de famílias de todos os 853 municípios. No estado, o valor médio do repasse chega a um recorde histórico de R$ 672,20, ultrapassando um investimento de R$ 1,08 bilhão do governo federal por mês.