ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Avenida João César de Oliveira passará por obras a partir deste domingo

O objetivo das intervenções em Contagem, na Região Metropolitana de BH, é corrigir o nível da pista no trecho em frente ao Complexo Hospitalar

Ana Brisa Reis*
Repórter
07/08/2025 16:00

Os ajustes iniciam-se pela pista no sentido das regionais Sede/Eldorado, com desvios pela rua Haeckel Ben-Hur Salvador e região. Já no sentido Eldorado/Sede, o fluxo da avenida seguirá normal. A orientação da Transcon é que os motoristas evitem o local
crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Motoristas que passarem pela Avenida João César de Oliveira, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, devem redobrar a atenção ao trânsito. A partir deste domingo (10/8), a via passará por obras de correção de nível da pista em frente ao Complexo Hospitalar (Hospital Municipal e Centro Materno Infantil).

Os ajustes iniciam-se pela pista no sentido das regionais Sede/Eldorado, com desvios pela Rua Haeckel Ben-Hur Salvador e região. Já no sentido Eldorado/Sede, o fluxo da avenida seguirá normal. A orientação da Transcon é que os motoristas evitem o local.

O objetivo da obra é, segundo a Prefeitura de Contagem, garantir acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida no transporte público da cidade, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (lei nº 13.146/2015).

As intervenções fazem parte da implementação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), um novo modelo de transporte que promete integrar as oito regionais da cidade, com tarifa única.

Confira o mapa:

Prefeitura de Contagem / Divulgação

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

