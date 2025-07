Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Contagem acontece neste domingo (3/8)

A 19ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Contagem, na Região Metropolitana de BH, acontece neste domingo (3/8), a partir das 12h, na Praça da Glória, com o tema “Quem abriu caminhos também merece caminhar com dignidade: viver e envelhecer com orgulho!”.

Às 16h, uma marcha com trio elétrico está prevista sentido Big Shopping, no Bairro Eldorado, até a Avenida João César de Oliveira, com dispersão no Bairro Cinco.

Antes da marcha, haverá atrações como Bloco Namastreta, homenagens com entregas de certificados, apresentações de drags e vários djs. A expectativa é de 50 mil pessoas, - em 2024, 40 mil estiveram presentes.

O ato é organizado pela organização não governamental (ONG) Cellos Contagem e pela Superintendência de Defesa de Direitos Humanos e Diversidade Sexual, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, da prefeitura.

Eduardo Bamed, o Dudu Fashion, como é conhecido, está à frente da ONG e participou de todas as edições da parada gay, desde 2009. "Temos aqui na cidade várias políticas públicas. Temos o Núcleo LGBT, que é a Casa de Direitos Humanos; o ambulatório trans, que visa à dignidade de uma saúde mais complexa; a Escola Diversa, que instituímos para a não evasão de pessoas LGBTs no município", diz.

Envelhecer enquanto pessoa LGBTQIA+

Karol Maia, superintendente de Defesa de Direitos Humanos e Diversidade Sexual, explica que a Parada do Orgulho LGBTQIA+ é essencial para fortalecer a cidadania plena. “Reconhecemos esse espaço como essencial para promover a ocupação legítima das ruas por corpos e histórias que foram, por muito tempo, marginalizadas. O tema ‘viver e envelhecer com orgulho’ significa resistir. É dizer que o tempo não apaga a luta nem o direito de amar, de existir e de ser respeitado. Na velhice, continuamos sendo sujeitos de direito e queremos uma cidade, um estado e um país que compreendam isso em suas políticas públicas”, diz.

De acordo com Dudu Fashion, a escolha partiu da vontade de celebrar os ancestrais da comunidade, que lutaram por mais direitos. "A parada não se iniciou por agora. Nosso grito começou muito antes, e falar do envelhecer é falar das políticas públicas que existem para as pessoas mais velhas. Tenho mais de 40 anos e me pergunto como vou envelhecer na minha cidade, quais são as políticas públicas que a gente tem? Por isso a importância de ser a terceira idade e pertencente à cidade em todos os âmbitos. Então, o tema é esse grito de socorro, esse pedido de auxílio e para que essa juventude possa entender nosso trabalho e que é uma luta bonita de ver."

Dudu afirma que ele e os demais organizadores resolveram destacar as grandes artistas da cena mineira com mais de 50 anos. Ele aponta Vandera Jones e Michelle Loren, que, segundo Fashion, já esteve na TV várias vezes: "Ela é uma mulher trans, 50+. A gente terá também a Gisele Andrade, fazendo essa homenagem para aqueles que nos antecederam. A gente terá o primeiro bloco da pessoa da terceira idade aqui em Contagem que vai abrir a nossa parada que é o bloco Namastreta, que é de uma importância enorme", acrescenta.

Confira a programação completa:

1º Bloco

Horário: 12h às 14h

Apresentação: Penélope Fontana e Justiny Chosen

12h – DJ Douglas

13h – Apresentação da Corte de Miss e Mister

13h10 – Grupo CSSA Bols Dudu

13h15 – Alicia Belatriz

13h20 – Lanny Jackson

13h25 – Falas de movimentos

13h30 – Twauane Spancer

13h35 – Priscila Klum

13h40 – Scarlla Veigr

13h45 – Falas

13h50 – Well Esteves

13h55 – Allana Dellatorre

14h – Mães da Liberdade

2º Bloco

Apresentação: Evellyn e Dudu

14h05 – Show Casa de Eclipse





Momento Homenagem (Entrega de certificados)

14h20 – Michelle Loren

14h25 – Llady Nycolle

14h30 – Olivia Oli

14h35 – Falas

14h40 – Aysla Pirv

14h45 – Nickary Aycker

14h50 – Coquita Para Raio

14h55 – Wandera Jones

15h – Gabriel Fernandez

Ato Político e Encerramento

15h10 – Início do Ato Político

15h30 – DJ Tico

16h – Encerramento do palco para saída dos trios

Trio elétrico: Cellos Contagem

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata