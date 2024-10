A pequena Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, realizou a primeira união estável civil entre homens gays. A cerimônia de Vinícius Rocha Varges, 26 anos, e José Amaro da Silva Maciel, de 68 anos, aconteceu no cartório de paz, nessa quarta-feira (16/10), no município de pouco mais de 18 mil habitantes. O evento contou com a presença de familiares, amigos dos noivos e com a participação da equipe do Centro de Atenção Psicossocial Dona Sinhazinha (CAPS).

A presença do CAPS de Carlos Chagas na cerimônia foi exigência dos anfitriões. O casal participou de oficinas e grupos terapêuticos do centro, onde fizeram diversos amigos. “Para nós, foi maravilhoso e importante. O CAPS nos ajudou muito a evoluir como pessoas e a enfrentar os problemas e desafios com sabedoria e confiança”, declarou o noivo Vinícius Rocha.

A coordenadora do CAPS de Carlos Chagas, Dandara Nunes, contou que ficou muito feliz em participar do evento. “A gente viu o processo deles desde o início, sempre foram muito parceiros, uma relação de muita cumplicidade e respeito. Eles também sempre participam e se interessam pelas atividades do centro”, contou.

O casal se conheceu pela internet, há quatro anos, e acabaram indo morar juntos. José Maciel morava no Rio de Janeiro, e se mudou para a cidade depois que conheceu Vinicius.

Cerimônia aconteceu no no cartório de paz, em Carlos Chagas Arquivo Pessoal

Para a coordenadora do CAPS, a união dos dois é um símbolo: “Foi emocionante. Saber que isso (o casamento) simboliza exatamente o que a gente prega, que é as existências poderem estar no mundo como são, sem rotulação, e poder ter essa celebração da liberdade e do amor”, conta.

O casal lembrou que a intenção do casamento é de ter um relacionamento sério pra vida toda. “Nós estamos muito animados para crescer juntos, e lutar pelos nossos objetivos”, finalizou Vinicius Rocha.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos