Tarifa Zero em BH aumentaria folha salarial em menos de 1%, diz estudo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Os impactos da implementação da tarifa zero no transporte coletivo de Belo Horizonte representariam, em média, 0,91% da folha salarial das empresas da capital mineira, caso o vale-transporte fosse substituído pela nova contribuição prevista na proposta em discussão na cidade. A estimativa é de um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Economia (Face) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisou a viabilidade financeira da proposta.

O levantamento analisa o Projeto de Lei nº 60/2025, de autoria da vereadora Iza Lourença (Psol), assinado por outros 21 parlamentares e atualmente em tramitação na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), última comissão antes de ir à votação no plenário da Casa Legislativa. A matéria propõe a criação do Programa Municipal de Incentivo ao Uso do Transporte Público Coletivo por Ônibus e autoriza a adoção da tarifa zero em todas as linhas, horários e para todos os usuários, com implementação ao longo de quatro anos.

Para financiar o modelo, o projeto institui o Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo (FSTC), composto por diferentes fontes de receita. Uma delas seria a Taxa do Transporte Público (TTP), a ser paga pelas empresas de Belo Horizonte por cada funcionário. Essa contribuição substituiria o atual gasto com vale-transporte. Além disso, a cobrança seria a partir do décimo funcionário de cada empresa – as com até nove colaboradores não teriam qualquer custo.

O estudo feito pelos pesquisadores da UFMG sugere que a taxa seja de aproximadamente R$185,00 por trabalhador, pouco maior do que os R$ 169,00 estipulados no PL. “Na média, a contribuição representaria 1,65% da folha salarial das pessoas jurídicas da cidade. Considerando que as empresas já despendem, atualmente, cerca de R$ 62 milhões mensais com Vale-Transporte, o aumento do custo com a nova contribuição seria de cerca de R$ 75 milhões por mês, totalizando, assim, R$ 137 milhões por mês. Esse acréscimo representa 0,91% da folha salarial das pessoas físicas atuantes no município”, aponta a estimativa.



Para os pesquisadores, a isenção da nova taxa, aliada à dispensa do vale-transporte, reduziria custos e fortaleceria o pequeno empreendedorismo local. Ainda, o fim da cobrança da tarifa traria alívio no orçamento das famílias, tanto entre os autônomos, que bancam o próprio deslocamento para o trabalho, quanto para os empregados, que não teriam mais o desconto de 6% no salário relativo ao vale-transporte.



Na avaliação do economista André Veloso, um dos pesquisadores que assinam a pesquisa, o dinheiro que sobraria às pessoas de baixa renda, justamente a população que mais compromete o orçamento com transporte, tende a ir diretamente para o comércio local. “O que a gente observa nas cidades que adotaram tarifa zero é que os supermercados passaram a vender mais, pois o fato de o ônibus estar de graça libera uma parte do orçamento das famílias de baixa renda. As pessoas passam a gastar este dinheiro no açougue, na padaria, no supermercado”, argumenta.

O pesquisador explica que o estudo foi feito considerando eventual aumento na demanda – e consequentemente dos custos – entre 15% e 20%, cenário que foi observado em outras cidades que adotaram a Tarifa Zero e viram parte da população utilizar mais o transporte coletivo. Atualmente, o sistema de ônibus da capital mineira custa cerca de R$ 1,7 bilhão por ano, conforme estimam os pesquisadores, e a proposta é de que a implantação da taxa às empresas, aliada ao subsídio da prefeitura e outras fontes de recurso, faça a arrecadação atingir R$ 2 bilhões.

Fuga de CNPJs



A pesquisa também sugere que o risco de evasão de empresas para municípios vizinhos seria baixo. A análise considera a alta rigidez locacional da economia da capital, isto é, pessoas jurídicas que, por diversas razões, tendem a continuar instaladas na cidade, mesmo se houvesse algum custo significativo novo, o que, segundo os pesquisadores, não seria o caso na implementação da tarifa zero.



O referido cenário foi avaliado, sobretudo, nos setores de administração pública, comércio, serviços e educação, que concentram a maior parte dos vínculos empregatícios e estabelecimentos formais – é que o estudo aponta serem atividades menos propensas à realocação devido à sua natureza econômica, que exige proximidade com o público.

As constatações do levantamento trouxeram maior esperança no convencimento da população para os benefícios da implantação da Tarifa Zero, avalia o urbanista e professor da UFMG Roberto Andrés, um dos articuladores do projeto. “O estudo é bom porque há muitos mitos, de que vai quebrar as empresas, ou que elas vão fugir do município. E a pesquisa mostra que o impacto real (nos custos) é muito baixo. Considerando o que já se gasta com vale-transporte, o aumento médio na folha salarial será de menos de 1%”, defende.



O levantamento da UFMG reforça outras conclusões com base em um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que avaliou 52 municípios onde a tarifa zero já foi implantada. Nessas cidades, houve aumento de 7,5% no número de empresas, crescimento de 3,2% nos empregos formais e redução de 4,1% na emissão de gases de efeito estufa.



A Prefeitura de BH foi procurada pelo Estado de Minas para falar sobre a possibilidade da Tarifa Zero em todas as linhas da cidade, mas não houve resposta.

Tarifa Zero em BH

Em Belo Horizonte, a política da “Tarifa Zero” foi implementada de forma parcial em abril de 2023 e está restrita a 12 linhas que atendem regiões de vilas e favelas. A medida agrega, em média, 433 mil passageiros por mês, segundo estimativa da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). A capital mineira integra um grupo de nove capitais com iniciativas de tarifa zero, todas de caráter parcial, aplicadas em dias específicos ou em linhas determinadas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Projeto de Lei nº 60/2025, em discussão na Câmara de BH, já recebeu parecer favorável das comissões de Legislação e Justiça; Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços; Administração Pública e Segurança Pública; e atualmente está em discussão na de Orçamento e Finanças Públicas.