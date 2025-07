Duda sobre Bolsonaro de tornozeleira: 'Melhor comentário ganha prêmio'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) provocou os seus seguidores, na noite dessa segunda-feira (21/7), publicando uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de tornozeleira eletrônica. "O melhor comentário ganha um prêmio", escreveu a parlamentar mineira. A postagem inspirou apoiadores a criarem montagens com a foto do ex-presidente, algumas delas produzidas com o auxílio da inteligência artificial (IA).

Na última sexta-feira (18/7), o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as medidas cautelares impostas pela Corte está o uso de tornozeleira eletrônica.

Em uma das publicações, um usuário usou inteligência artificial para inserir a foto do ex-presidente com a tornozeleira em uma capa falsa da revista de moda Vogue. "O acessório da temporada chegou com tudo: a tornozeleira eletrônica. 'Minimalista, tecnológica e a prova de fuga'", ironiza a "manchete" da suposta edição.

A publicação ainda traz "dicas de estilo": "Como combinar sua tornozeleira com botas de couro"; "5 formas de manter o estilo sob vigilância judicial"; e "Do presídio para o tapete vermelho: looks que fazem a PF virar fã".

Usando a mesma imagem de Bolsonaro com o dispositivo de monitoramento eletrônico, um internauta criou, com auxílio de inteligência artificial, uma nova montagem: nela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece ajoelhado, "lustrando" a tornozeleira de Bolsonaro.

No início do mês, Trump anunciou que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos em razão do tratamento dado pelo governo brasileiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado e filho do ex-presidente, disse que a medida de Trump é resultado de um "lobby que ele realiza desde o início do ano" junto a autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.

Outra montagem retrata o ex-presidente exibindo a tornozeleira em uma releitura da icônica pintura "Abaporu", de Tarsila do Amaral, uma das principais obras do modernismo brasileiro.

Um internauta também ironizou a situação de Bolsonaro com o seu próprio bordão do ex-presidente: "Grande dia". Outro usou uma montagem com os dizeres: "Mirou na urna eletrônica, acertou na tornozeleira eletrônica", em referência aos reiterados ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro feitos pelo ex-presidente, sem a apresentação de evidências.

Em alusão à medida que determina o recolhimento domiciliar noturno do ex-presidente, das 19h às 7h, um internauta publicou uma figurinha de WhatsApp em que Bolsonaro aparece olhando para o relógio, acompanhada da frase: "Hora de ir para casa".

