Eduardo Bolsonaro diz que esposa de Moraes está na mira de sanções de Trump

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo elencaram, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., nesta segunda-feira (21/7), próximas sanções que o presidente Donald Trump poderia delegar a autoridades brasileiras, após cancelamento de vistos. Entre as medidas, o deputado federal licenciado e o jornalista citam a aplicação da Lei Global Magnitsky sobre Alexandre de Moraes e punições à esposa dele.

“Eu acho que Alexandre de Moraes será sancionado debaixo do Global Magnitsky Act por violação dos direitos humanos”, sugere. Entre as consequências da lei mundial, ele cita o bloqueio de ativos no mundo inteiro e a impossibilidade de fazer negócio com qualquer empresa americana ou tenha sede nos EUA.

“Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com suas empresas, seu escritório de advocacia.” Ao que Eduardo acrescenta: “Ou talvez num primeiro momento”.

Figueiredo complementa que, “dependendo das respostas dos ministros do STF”, os próximos a serem sancionados seriam Luís Roberto Barroso, como presidente da corte; o procurador-geral da República Paulo Gonet; e depois ele acha que “na lista está” o ministro Gilmar Mendes.

“As sanções vão gradativamente atingindo um a um até que o Supremo Tribunal Federal esteja todo asfixiado financeiramente”, confirma. “E a partir daí vão ser para os líderes do Congresso.”

Entre as pessoas com quem conversa, nos Estados Unidos, o deputado federal cita "algumas autoridades que frequentam o salão oval", mas esclarece: "Não exponho todas as pessoas com quem a gente tem contato até por uma questão de inteligência, estratégia e ética".

Paulo Figueiredo complementa que ele e Eduardo têm “um combinado” sobre nunca comentar sobre as pessoas com quem se encontram. Perguntados se as reuniões ocorriam de forma oficial ou não, o jornalista se defendeu. “Já estivemos dentro da Casa Branca mais de dez vezes”, diz. “Não tem nada de reunião clandestina não.”