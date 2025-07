Lula anuncia que vai ao Vale do Jequitinhonha nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, nesta quinta-feira (24/7), para participar de entregas nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas.

O petista fortalece sua presença no Estado; esta é a quinta visita neste ano. O Estado é um dos lugares onde o petista derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última disputa, por uma estreita margem.

A última visita de Lula ao Estado foi em junho, quando esteve em Mariana para participar do anúncio de obras e investimentos decorrentes do novo acordo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em 2015.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta segunda-feira (21/7), durante um evento em São Paulo, que será pré-candidato à presidência na disputa eleitoral de 2026.

Zema vem buscando antagonizar o petista e, para isso, tem usado suas redes sociais para tecer críticas a Lula.