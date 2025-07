Moraes ordena bloqueio das contas e bens de Eduardo Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou, no último sábado (19/7), em decisão sigilosa, o bloqueio dos bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A medida impede o recebimento do soldo como parlamentar, cargo ao qual ele foi reconduzido após quatro meses de licença.

“Alexandre de Moraes acabou de bloquear minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia”, disse o parlamentar, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Na decisão de Moraes, o ministro afirmou que o deputado "intensificou a conduta ilícita" após a operação da Polícia Federal (PF) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última sexta-feira (18/7), e que, por isso, ordenou o bloqueio para interromper a prática criminosa.

O ex-presidente afirmou que chegou a enviar R$ 2 milhões para financiar seu filho, que está morando nos Estados Unidos, onde vem articulando, junto de autoridades americanas, sanções a Moraes, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Brasil, como as tarifas de 50% aplicadas pelo presidente americano Donald Trump.