Tarifa Zero para ônibus em BH tem parecer favorável em comissão da Câmara

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O Projeto de Lei (PL) 60/2025, que institui a tarifa zero nos ônibus de Belo Horizonte, recebeu parecer favorável da relatora, Fernanda Pereira Altoé (Novo), na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta segunda-feira (28/4). O relatório será votado nesta terça (29/4) pelos membros da primeira comissão, e ainda deve passar pela avaliação de mais três estágios antes de ficar pronto para votação de primeiro turno em plenário.

O texto prevê que os usuários de ônibus da capital não paguem mais passagem para utilizar o transporte público na cidade. A justificativa do projeto aponta que a medida incentivará a utilização dos coletivos e determinará uma nova forma de financiamento do modal na capital mineira.

O projeto determina a regulamentação do Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo (FSTC) e estabelece a criação de uma nova Taxa do Transporte Público (TTP). Atualmente, o modelo tem um financiamento misto, com parte subsidiada pelo Executivo e Legislativo e parte pelo usuário, que paga R$ 5,75 por viagem.

A base do financiamento do programa determina que empresas com mais de nove funcionários passem a contribuir com uma taxa relativa a cada empregado. Dessa forma, uma empresa com dez colaboradores pagará o valor relativo a uma pessoa; uma com 20, por 11 pessoas, e assim por diante.

De acordo com a justificativa apresentada no projeto, a instituição da taxa representaria uma economia para pequenas empresas, já que a instalação da TTP determina o fim do pagamento de vale-transporte. O texto ainda calcula um custo de R$ 168,82 por empregado, R$ 5,63 por dia para as empresas que contam com mais de dez funcionários em seu quadro.

O PL 60/2025 é assinado pelos seguintes parlamentares: Iza Lourença (PSOL); Arruda (Republicanos); Cida Falabella (PSOL); Cleiton Xavier (MDB); Diego Sanches (Solidariedade); Bruno Pedralva (PT); Michelly Siqueira (PRD); Edmar Branco (PCdoB); Helton Junior (PSD); Irlan Melo (Republicanos); Janaina Cardoso (União Brasil); Juhlia Santos (PSOL); Leonardo Ângelo (Cidadania); Luiza Dulci (PT); Neném da Farmácia (Mobiliza); Osvaldo Lopes (Republicanos); Pedro Patrus (PT); Pedro Rousseff (PT); Rudson Paixão (Solidariedade); Tileleo (PP); Wagner Ferreira (PV); e Wanderley Porto (PRD).







Parecer e Comissões

O parecer da vereadora Fernanda Altoé é pela legalidade do projeto desde que sejam suprimidos pontos do texto original e apresentadas emendas que corrijam os trechos considerados inconstitucionais. Um deles diz respeito à Taxa do Transporte Público (TTP).

A parlamentar utiliza uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) em uma situação análoga no estado vizinho para argumentar que a TTP como descrita no projeto fere os princípios da referibilidade e da divisibilidade. De acordo com a vereadora, não seria possível exigir o pagamento da taxa de todas as empresas com mais de dez funcionários independentemente da utilização do transporte público pelo trabalhador.

O projeto ainda deve receber emendas nas comissões antes de ser avaliado pelos 41 vereadores da Casa em plenário. A Comissão de Legislação e Justiça, primeira etapa, tem como membros efetivos Uner Augusto (PL), o presidente; Michelly Siqueira, a vice-presidente; Edmar Branco; Fernanda Altoé; e Vile dos Santos (PL).

Após a CLJ texto ainda deve passar pelas comissões de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços; Administração Pública; e Orçamento e Finanças Públicas.