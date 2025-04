Deputada federal denuncia agressões do ex-marido e relata anos de violência

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) denunciou publicamente, nesta segunda-feira (28/4), ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas por parte do marido. Em um longo e emocionado relato publicado nas redes sociais, a parlamentar relatou anos de abusos sofridos dentro de casa e revelou que a violência culminou em espancamentos físicos em duas ocasiões, a última delas no início de 2025.

Após o episódio mais grave, a parlamentar afirmou ter procurado a polícia, registrado boletim de ocorrência, realizado exame de corpo de delito e solicitado medida protetiva. O divórcio já foi concluído judicialmente, e a guarda dos filhos ficou sob responsabilidade da parlamentar.

“Eu estive em um relacionamento abusivo. Dizer isso em voz alta já é, por si só, um ato de coragem”, escreveu Marussa. Segundo o desabafo, os episódios de violência começaram pouco após o nascimento da primeira filha do casal e se agravaram com o passar dos anos.

Em meio à trajetória política, a parlamentar relatou que enfrentava, em paralelo, um cenário de desvalorização, humilhações e agressões no âmbito privado. “Enquanto eu lutava na vida pública, ele me sabotava na vida privada”, disse. Ela conta que o ex-marido desdenhava de sua atuação política e a atacava verbalmente, chegando a usar "palavras de baixo calão", segundo ela, para descrever seu trabalho.

A deputada também revelou ter tentado manter o casamento mesmo após descobrir traições. “Engravidei do segundo filho mais uma vez tentando corrigir a rota do abuso com amor. Ao invés da relação dar sinais de melhora, os abusos se transformaram em pesadelos diários”, relatou.

O primeiro episódio de agressão física teria ocorrido em 2023. Segundo a parlamentar, por medo e vergonha, Marussa conta que permaneceu em silêncio para tentar "preservar a estrutura familiar", principalmente pelos filhos. No início de 2025, no entanto, após decidir pela separação definitiva, a violência se intensificou. “Ele me espancou pela segunda vez, agora com mais intensidade. E finalmente resolvi falar”, afirmou.

A parlamentar alertou para possíveis tentativas de descredibilizar sua denúncia. “Vão usar desse infeliz episódio como uma manobra política para tentar abafar os abusos que vivi em troca de desgaste de imagem e eu não vou aceitar isso”, afirmou.

Em sua publicação, Marussa também fez um apelo às mulheres que passam por situações semelhantes: “Não tenha medo de denunciar, de pedir ajuda, de buscar sua liberdade.”