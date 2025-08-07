Colega de policial penal que abandonou posto se apresenta à Sejusp

O policial penal que fazia dupla com Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos, se apresentou à Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) na última terça-feira (5/8).

Euler foi assassinado por um detento durante uma escolta no Hospital Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Sejusp a dupla da vítima teria abandonado o posto de trabalho, sem qualquer comunicação prévia.

O crime aconteceu na madrugada do último domingo (3/8).







O agente também não retornou ao trabalho no dia seguinte ao crime e, desde então, também não havia prestado esclarecimentos.

A morte do policial encontra-se sob apuração administrativa no âmbito da Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp). Paralelamente, as investigações criminais estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

Em nota a Sejusp informou que as investigações estão em andamento. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também disse que ainda está ouvindo os envolvidos, além da análise de câmeras de segurança e solicitação de laudos.

Relembre o caso

O policial penal Euler Pereira da Rocha morreu assassinado com dois tiros por Shaylon Christian, de 24 anos, detento do Presídio Inspetor José Martinho Drumond. O crime aconteceu dentro do Hospital Luxemburgo na madrugada de domingo (3/8). O autor foi preso pouco depois do crime em um veículo de aplicativo.

Shaylon estava internado no hospital em tratamento. Junto de Euler, estava escalado outro policial penal, que no momento do crime, não estava presente no hospital.

Durante a madrugada, Shaylon aproveitou um momento de distração do vigilante e matou o policial. Em seguida, o detento tirou o uniforme de Euler e se vestiu, pegando também a arma. Um vídeo do hospital mostra o momento em que ele passa pela portaria e, em seguida, entra em um carro de aplicativo. Novo Cras Cabana é inaugurado nesta quinta-feira (7/8) em BH

O órgão afirmou que no sábado (2/8), por duas vezes, a equipe de fiscalização do Departamento Penitenciário (Depen-MG) esteve no Hospital Luxemburgo e confirmou a presença de dois servidores escalados para a escolta do preso. Uma às 8h50 e outra às 20h30. Porem, após a última confirmação, a dupla de Euler teria abandonado o posto sem nenhuma justificativa.

O autor do crime foi transferido direto para a Penitenciária de Francisco Sá, no Norte de Minas. A transferência foi feita na última terça-feira (5/8).

