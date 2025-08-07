Colega de policial penal que abandonou posto se apresenta à Sejusp
Agente teria deixado a guarda de um detento sem qualquer comunicação prévia e não retornou ao trabalho na segunda-feira (4/8), um dia após a morte do colega
O policial penal que fazia dupla com Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos, se apresentou à Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) na última terça-feira (5/8).
Euler foi assassinado por um detento durante uma escolta no Hospital Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Sejusp a dupla da vítima teria abandonado o posto de trabalho, sem qualquer comunicação prévia.
O crime aconteceu na madrugada do último domingo (3/8). Segundo as primeiras investigações, Euler deveria estar acompanhado, uma vez que as escoltas de detentos são feitas em dupla. Mas, segundo a Sejusp, a dupla da vítima teria abandonado o posto de trabalho sem qualquer comunicação prévia ao Departamento Penitenciário.
O agente também não retornou ao trabalho no dia seguinte ao crime e, desde então, também não havia prestado esclarecimentos.
A morte do policial encontra-se sob apuração administrativa no âmbito da Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp). Paralelamente, as investigações criminais estão sob responsabilidade da Polícia Civil.
Em nota a Sejusp informou que as investigações estão em andamento. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também disse que ainda está ouvindo os envolvidos, além da análise de câmeras de segurança e solicitação de laudos.
Relembre o caso
O policial penal Euler Pereira da Rocha morreu assassinado com dois tiros por Shaylon Christian, de 24 anos, detento do Presídio Inspetor José Martinho Drumond. O crime aconteceu dentro do Hospital Luxemburgo na madrugada de domingo (3/8). O autor foi preso pouco depois do crime em um veículo de aplicativo.
Durante a madrugada, Shaylon aproveitou um momento de distração do vigilante e matou o policial. Em seguida, o detento tirou o uniforme de Euler e se vestiu, pegando também a arma. Um vídeo do hospital mostra o momento em que ele passa pela portaria e, em seguida, entra em um carro de aplicativo.
O que diz a Sejusp?
De acordo com a Sejusp, a escolta hospitalar de presos é realizada, conforme protocolo interno, por dois policiais penais e equipes volantes fiscalizam regularmente o cumprimento desses procedimentos.
O autor do crime foi transferido direto para a Penitenciária de Francisco Sá, no Norte de Minas. A transferência foi feita na última terça-feira (5/8).
Após o crime, segundo a Sejusp, o agente que acompanhava Euler não retornou ao trabalho no dia seguinte e não havia prestado esclarecimentos até a última terça (5/8).