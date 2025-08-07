Por que o leite da vaca é branco?
Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, o leite de vaca se mantém como um dos alimentos mais presentes na dieta nacional
Com consumo médio de 116,7 litros por habitante ao ano no Brasil, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, o leite de vaca se mantém como um dos alimentos mais presentes na dieta nacional. Além de seu valor nutricional, o produto está enraizado na história e na cultura alimentar da humanidade há milênios.
Mas você sabia que há mais por trás desse ingrediente tão cotidiano? A Marajoara Laticínios, indústria goiana com 37 anos de história, reuniu quatro curiosidades que ajudam a entender melhor o leite que chega até a sua mesa.
1. Por que o leite é branco?
A coloração branca do leite está diretamente ligada à sua composição, principalmente à presença da caseína, uma proteína que representa cerca de 80% do total encontrado no produto. De acordo com a professora Mariana Munik, mestre em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, a maneira como essas proteínas interagem com a luz confere ao leite sua tonalidade característica. No entanto, fatores como a alimentação do animal, a espécie e as condições de armazenamento podem causar leves variações de cor, deixando o leite levemente amarelado.
2. Adolescentes precisam de mais leite que crianças
Embora o leite seja frequentemente associado à infância, a adolescência é o período em que seu consumo se torna ainda mais importante. Um estudo publicado, no The Journal of Nutrition, apontou que a ingestão de leite está relacionada ao crescimento em altura dos jovens. A pesquisa observou que, para cada 236 ml adicionais de leite consumido diariamente entre os 2 e os 17 anos, a altura aumentava em média 0,39 cm. Isso reforça o papel essencial do leite na formação óssea e no desenvolvimento físico durante a juventude.
3. UHT: o segredo do leite longa vida
Você já se perguntou por que o leite longa vida dura tanto tempo fora da geladeira? A resposta está no processo UHT, sigla para Ultra High Temperature (temperatura ultra alta). Na Marajoara Laticínios, o leite é submetido a um tratamento térmico que envolve o aquecimento rápido a cerca de 140°C, seguido de resfriamento imediato. Esse processo elimina 99,9% das bactérias, garantindo a conservação do leite por até quatro meses enquanto a embalagem permanece lacrada. Após aberta, a validade passa a ser de dois dias, já que o contato com o ar reativa a possibilidade de contaminação.
4. Intolerância à lactose não é o mesmo que alergia à proteína do leite
Muitas pessoas confundem intolerância à lactose com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), mas são condições bem distintas. A intolerância ocorre quando o organismo não produz suficientemente lactase, enzima responsável por digerir a lactose - o açúcar natural do leite. Neste caso, é possível continuar consumindo produtos lácteos em versões sem lactose, ou por meio de tratamentos adequados.
Já a APLV é uma resposta do sistema imunológico à caseína e outras proteínas presentes no leite. Nessa condição, qualquer produto derivado do leite animal, mesmo sem lactose, deve ser evitado, conforme explica a nutricionista Yumi Kuramoto, do centro clínico Órion Complex. A reação alérgica pode provocar sintomas intensos e exige acompanhamento médico.
Do campo à mesa, o leite de vaca continua sendo um alimento versátil, nutritivo e cheio de histórias. Com novas tecnologias e mais conhecimento sobre sua composição e efeitos no organismo, o consumo consciente e adequado do leite pode seguir beneficiando a saúde de milhões de brasileiros.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima