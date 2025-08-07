Alimentação: o que é mito e verdade?

Os temas relacionados à nutrição e aos hábitos alimentares são, especialmente, um terreno fértil para a disseminação de mitos e informações erradas. Muitas dessas crenças se popularizam e acabam se transformando em verdades absolutas. Com isso, quem se deixa levar pelos modismos, sem a devida orientação médica, pode não só se frustrar na busca pelo emagrecimento ou desenvolver problemas sérios de saúde. A coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário UniBH, integrante do Ecossistema Ânima, Ana Pelegrinelli, esclarece alguns tópicos equivocados a respeito do tema.

O carboidrato realmente engorda e deve ser abolido na dieta de quem busca perda de peso?



Mito. Nós temos três macronutrientes: os carboidratos, lipídios e proteínas, todos são essenciais para a saúde e a manutenção do metabolismo, sendo as nossas principais fontes de energia. Existem, porém, algumas estratégias nutricionais que propõem a redução moderada ou mais intensa dos carboidratos a exemplo das dietas low carb e cetogênica. Porém uma dieta zero carboidrato não existe.



Todos nós devemos fazer refeições a cada três horas?



Esse é um tema que gera diferentes interpretações e posicionamentos entre correntes da nutrição. A informação mais difundida, atualmente, é que essa crença também está equivocada. Cada ser humano precisa, de forma individualizada, respeitar os sinais de fome e saciedade do seu organismo.

Os sucos detox realmente limpam o organismo?



Não. Quem faz o detox do corpo humano é o fígado, que age como um filtro, removendo substâncias nocivas do sangue e transformando-as em formas menos tóxicas para serem eliminadas pelo organismo. Os sucos chamados de detox têm uma quantidade importante de fibra, e como são consumidos em jejum, vão apenas permitir que tenhamos um trânsito intestinal adequado e melhorar a absorção dos micronutrientes.



Todo alimento industrializado é ruim?



Não. Apesar de a grande maioria não ser saudável, por incrível que pareça, existem os industrializados do bem. Deixo aqui a indicação de um aplicativo, Desrotulando, cujo download é gratuito para dispositivos IOS e Android. Ele ajuda os usuários a fazer escolhas alimentares mais saudáveis, fornecendo informações detalhadas sobre produtos industrializados. O app também avalia as qualidades nutricionais dos produtos, atribuindo uma pontuação de 1 a 100 (FoodScore) com base na análise dos ingredientes e tabela nutricional, além de oferecer alternativas mais eficazes, lista de favoritos e personalização de preferências.

O ovo realmente amenta o colesterol?



De fato, ele é um alimento com alto teor de colesterol e gordura saturada, porém, se consumido na mesma proporção das carnes, não será danoso. O grande problema, portanto, é o volume que se come, ou seja, excessos não são recomendados.

Dietas restritivas sempre funcionam?



Não. Se pensarmos a curto prazo, no máximo, 30 ou 40 dias, elas podem funcionar. Porém, quando se fala em saúde, qualidade de vida e melhora da composição corporal, as dietas excessivamente restritivas não serão o melhor caminho.

Existem vários estudos científicos reforçando que, à longo prazo, elas causam transtornos alimentares principalmente porque eliminam macronutrientes importantes, até mesmo frutas e vegetais, o que corrobora para uma alimentação extremamente pobre. Isso sem falar que a maior parte das vitaminas e minerais são importantíssimas ou fundamentais, inclusive no metabolismo para a perda de peso, ou seja, o excesso de restrições pode contribuir para atrapalhar o objetivo do emagrecimento.



