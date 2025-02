O que a velocidade do seu sistema digestivo diz sobre sua saúde?

Muitos de nós cuidamos bastante dos alimentos que colocamos no nosso corpo e nos perguntamos se eles são saudáveis e nutritivos.

Mas você já parou para questionar a velocidade em que aqueles alimentos se movimentam através do seu intestino?

A resposta a esta pergunta, na verdade, é muito importante. A rapidez da movimentação dos alimentos pelo trato digestivo afeta a nossa saúde e bem-estar de muitas formas.

'O que é nó nas tripas', que atingiu o estilista Ronaldo Fraga?

Depois que você tiver mastigado e engolido sua refeição, o alimento começa sua jornada pelo trato gastrointestinal – um longo e sinuoso trajeto, que começa na boca e termina no ânus.

Ao longo do caminho, ele atinge órgãos especializados, que o misturam e digerem (estômago), absorvem nutrientes (intestino delgado) e absorvem água e sais (intestino grosso).

O movimento dos alimentos pelo trato digestivo é conhecido como motilidade gastrointestinal. Este processo é controlado, em parte, pelos trilhões de bactérias presentes no nosso intestino.

O microbioma intestinal é extremamente importante, pois essas bactérias ajudam a desenvolver o nosso sistema imunológico e decompor os alimentos.

Por isso, quando comemos, não estamos apenas alimentando a nós mesmos. Estamos alimentando nossos microauxiliares presentes no intestino.

Getty Images A velocidade dos alimentos através do trato digestivo diz muito sobre a saúde do nosso corpo.

Em agradecimento, as bactérias produzem pequenas moléculas chamadas metabólitos, que fortalecem nosso sistema imunológico e mantêm o nosso movimento intestinal. Elas estimulam os nervos do intestino para que eles se contraiam e transportem os alimentos adiante.

Sem estas bactérias e seus metabólitos, nossos intestinos teriam menor capacidade de movimentar os alimentos através do trato gastrointestinal. Com isso, haveria acúmulo de material ingerido, gerando prisão de ventre e desconforto.

O tempo de trânsito

O tempo necessário para que os alimentos passem de uma extremidade do trato gastrointestinal para a outra é chamado de tempo de trânsito gastrointestinal. Este tempo varia de pessoa para pessoa.

Estimativas recentes indicam que os alimentos podem levar de 12 a 73 horas para atravessar o corpo. E o tempo médio é de cerca de 23 a 24 horas.

Esta variação do trânsito gastrointestinal explica, em parte, as diferenças do microbioma intestinal observadas entre as pessoas e, consequentemente, sua saúde intestinal.

Muitos fatores também podem afetar o tempo natural de trânsito intestinal, incluindo fatores genéticos, alimentares e o nosso microbioma intestinal.

Se o tempo de trânsito gastrointestinal for longo (ou seja, se você tiver mobilidade intestinal lenta), as bactérias do intestino grosso irão produzir metabólitos diferentes. Isso ocorre porque, como nós, nossas bactérias intestinais precisam ser alimentadas.

Getty Images Se o nosso intestino processar os alimentos com lentidão, podem ocorrer inchaços ou fortes dores abdominais, em alguns casos.

Essas bactérias gostam de fibras. Mas, se o tempo de trânsito gastrointestinal for longo e as fibras levarem muito tempo para chegar ao intestino grosso, os micróbios residentes precisarão procurar fontes alternativas de alimento – e irão se voltar para as proteínas.

Esta mudança de alimentação das bactérias pode resultar na produção de gases tóxicos, gerando problemas de saúde, como inchaços e inflamações.

O trânsito intestinal lento também pode fazer com que alimentos parcialmente digeridos fiquem presos no intestino delgado, o que traz outras consequências à saúde. Uma delas é o crescimento excessivo das bactérias do intestino delgado, o que pode gerar sintomas como dores abdominais, náuseas e inchaço.

O trânsito gastrointestinal rápido também pode prejudicar a saúde.

Existem muitos motivos que levam as pessoas a sofrerem rapidez do tempo de trânsito. Ansiedade, doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável, por exemplo, podem reduzir o tempo de trânsito intestinal e até causar diarreia.

No caso de trânsito rápido, as fezes resultantes são moles, com alto teor de água. Isso indica que o material fecal não passou tempo suficiente no intestino, impossibilitando a absorção de água e nutrientes em quantidade suficiente.

No caso de doença intestinal inflamatória, por exemplo, pode ocorrer desidratação.

Como testar a velocidade do intestino

Felizmente, existe um teste doméstico muito simples para avaliar sua motilidade gastrointestinal. Ele é conhecido como "teste do milho verde". Sim, é exatamente o que você está pensando.

Comece não comendo milho por 7 a 10 dias. Esta é a fase de "lavagem". Você ficará então pronto para começar o teste.

Anote a data e o horário e coma um pouco de milho – uma espiga ou um punhado é suficiente.

Getty Images O teste do milho verde pode demonstrar a velocidade de movimentação dos alimentos através do corpo, de forma similar aos métodos mais sofisticados.

A casca externa dos grãos de milho não é digerível. Por isso, ela irá passar pelo seu trato gastrointestinal com o restante do alimento que você ingeriu e, em algum momento, será visível nas fezes.

Tudo o que você precisa fazer é observar suas próximas fezes e anotar a data e o horário em que você encontrar o tesouro dourado.

É preciso destacar que este teste doméstico não é definitivo. Mas ele representa uma medida do tempo de trânsito que, em média, oferece resultados similares aos métodos mais sofisticados.

Se o milho passar pelo trato gastrointestinal em 12 horas ou menos, seu intestino é rápido. Se não passar em cerca de 48 horas ou mais, o seu intestino é lento.

Se você perceber que sua motilidade gastrointestinal se encontra em um dos extremos do espectro, felizmente existem medidas que você pode tomar para melhorar este tempo.

Se o seu trato gastrointestinal for consistentemente rápido, é melhor consultar o médico para verificar se existe alguma causa subjacente.

Se ele for um pouco lento, mas você não apresentar outros sintomas gastrointestinais aparentes, como inchaço, dores abdominais, falta de apetite ou náuseas, coma mais frutas e verduras para aumentar a quantidade de fibras para as bactérias intestinais amigas. Também beba mais água e pratique exercícios físicos.

Manter uma alimentação equilibrada ajudará você a manter seus intestinos saudáveis e em movimento.

* Nick Ilott é pesquisador e chefe de bioinformática do Centro de Estudos do Microbioma da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original em inglês.