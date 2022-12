Importância da dieta cetogênica no controle de doenças neurológicas

Apesar de ser um assunto pouco abordado, a dieta cetogênica é responsável por buscar a redução de peso corporal através da queima induzida de gordura, em que ocorre uma redução do consumo de carboidratos. Essa abordagem foi proposta na década de 1920, como uma alternativa no tratamento da epilepsia, doença neurológica em que os pacientes sofrem crises convulsivas frequentes. E devido ao efeito sobre a perda de peso, tornou-se popular a partir da década de 1960 entre pessoas que não tinham esse transtorno.

Os carboidratos são a principal fonte de energia do organismo humano, quando sua ingestão é reduzida, o organismo precisa se adaptar para obter energia, desviando o metabolismo energético para outra via. Nesse caso, uma rota metabólica alternativa e que costuma ter papel secundário na obtenção de energia ao organismo é a via cetogênica.Segundo Ágata Haddad, farmacêutica da Equaliv, nesta via, em vez de carboidratos, são utilizadas gorduras como combustível. A partir da quebra de gorduras (também chamadas de lipídeos), são geradas moléculas chamadas de corpos cetônicos, por isso o nome dieta “cetogênica”.