Mulher é presa por agredir e ameaçar a mãe de morte na Grande BH

Uma mulher de 34 anos, conhecida como Naninha, foi presa nessa quarta-feira (6/8) por agredir a própria mãe, de 54, no bairro Novo Progresso, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a vítima, a suspeita seria integrante de uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10h30 uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima contou aos policiais que teve um desentendimento com a filha e, durante a discussão, Naninha manifestou desprezo pela mãe e a teria empurrado contra um muro, provocando escoriações no braço esquerdo. Em seguida, ameaçou a mãe de morte.

A vítima também relatou à PM que a filha é usuária de drogas e faz parte de uma organização criminosa. A suspeita, que estava visivelmente alterada, admitiu que faz uso de cocaína, mas negou ter agredido a mãe.

Diante da gravidade da situação, foi dada voz de prisão à Naninha por ameaça e lesão corporal e as duas foram conduzidas até a delegacia. A vítima solicitou medida protetiva de emergência.