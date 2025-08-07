Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA DE FAMÍLIA

Mulher é presa por agredir e ameaçar a mãe de morte na Grande BH

Vítima contou à Polícia Militar que a filha é usuária de drogas e teria envolvimento com uma organização criminosa. Caso aconteceu em Contagem

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/08/2025 15:02

compartilhe

Siga no
x
Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: Leandro Couri / EM / D.A Press

Uma mulher de 34 anos, conhecida como Naninha, foi presa nessa quarta-feira (6/8) por agredir a própria mãe, de 54, no bairro Novo Progresso, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a vítima, a suspeita seria integrante de uma organização criminosa. 

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10h30 uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima contou aos policiais que teve um desentendimento com a filha e, durante a discussão, Naninha manifestou desprezo pela mãe e a teria empurrado contra um muro, provocando escoriações no braço esquerdo. Em seguida, ameaçou a mãe de morte. 

A vítima também relatou à PM que a filha é usuária de drogas e faz parte de uma organização criminosa. A suspeita, que estava visivelmente alterada, admitiu que faz uso de cocaína, mas negou ter agredido a mãe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da gravidade da situação, foi dada voz de prisão à Naninha por ameaça e lesão corporal e as duas foram conduzidas até a delegacia. A vítima solicitou medida protetiva de emergência. 

Tópicos relacionados:

agressao contagem organizacao-criminosa pmmg rmbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay