INCÊNDIO

Fogo destrói fábrica de móveis no sul de Minas

O combate às chamas durou cerca de seis horas e os bombeiros gastaram 100.000 litros para acabar com as chamas

Ivan Drummond
07/08/2025 12:17 - atualizado em 07/08/2025 12:35

A fábrica de móveis foi inteiramente consumida pelo fogo. Causas são desconhecidas
Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde de quarta-feira (6/8), uma fábrica têxtil localizada em Simpliciano de Oliveira, distrito de Borda da Mata, no Sul de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio não foram ainda identificadas. No local, um galpão grande, havia alto volume de material combustível por se tratar de fábrica de estofados.

O fogo, que começou no final da tarde, só foi controlado por volta de 22h30. Tão logo o fogo foi debelado, teve início o trabalho de rescaldo e eliminação dos riscos.

No total, os bombeiros gastaram 100.000 litros de água foram para combater as chamas. Não houve feridos. Participaram, também, da ação, a Polícia Militar e a Defesa Civil do município. 

bombeiros incendio minas-gerais

