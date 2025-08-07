Assine
VALADARES

PM prende foragido da justiça que estava traficando drogas

Uma grande quantidade de drogas foi encontrada dentro de uma sacola dispensada pelo fugitivo

Ivan Drummond
07/08/2025 15:10

Droga e dinheiro estavam na sacola dispensada pelo traficante durante a fuga
Droga e dinheiro estavam na sacola dispensada pelo traficante durante a fuga

Um homicídio, quatro processos por tráfico de drogas e um por roubo. Esse é o currículo de M. A. F., de 23 anos, preso em flagrante, pela Polícia Militar, no Bairro São Tarcísio, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Uma viatura da PM fazia uma ronda pelo bairro, quando, ao passar pela Feira da Paz - área abandonada  da cidade, os policiais observaram um homem, que saiu correndo ao avistar os militares. 

Os policiais iniciaram uma perseguição e, em determinado ponto, observaram o fugitivo se desfazendo de uma bolsa. Ele seguiu em fuga, mas acabou alcançado e preso.

De volta ao local onde teve início a perseguição, os policias recolheram a bolsa, que continha 70 pedras de crack, duas buchas e um tablete de maconha e R$ 2.546,00 em dinheiro vivo.

O homem e as drogas foram levados para a Delegacia de Plantão. 


