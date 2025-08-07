PM prende foragido da justiça que estava traficando drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homicídio, quatro processos por tráfico de drogas e um por roubo. Esse é o currículo de M. A. F., de 23 anos, preso em flagrante, pela Polícia Militar, no Bairro São Tarcísio, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Uma viatura da PM fazia uma ronda pelo bairro, quando, ao passar pela Feira da Paz - área abandonada da cidade, os policiais observaram um homem, que saiu correndo ao avistar os militares.

Os policiais iniciaram uma perseguição e, em determinado ponto, observaram o fugitivo se desfazendo de uma bolsa. Ele seguiu em fuga, mas acabou alcançado e preso.

De volta ao local onde teve início a perseguição, os policias recolheram a bolsa, que continha 70 pedras de crack, duas buchas e um tablete de maconha e R$ 2.546,00 em dinheiro vivo.

O homem e as drogas foram levados para a Delegacia de Plantão.



