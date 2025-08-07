Assine
Gato se enrosca em concertina e passa por cirurgia para retirar metal

Felino foi resgatado pelos Bombeiros e precisou de cirurgia para retirar pedaço do equipamento de segurança da cauda

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
07/08/2025 19:14

Gato enroscado em concertina teve de ser sedado e passou por procedimento
Gato enroscado em concertina teve de ser sedado e passou por procedimento crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um gato se enroscou numa concertina de um prédio de Araxá, no Alto Paranaíba, e precisou passar por um procedimento cirúgico para se livrar do equipamento de segurança. O felino foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira (6/8).

Os bombeiros precisaram cortar parte do equipamento de segurança para retirar o gato. Ainda assim, parte do equipamento ficou preso no rabo dele.

O felino foi sedado e um médico veterinário retirou o metal que se enroscou na cauda. O tutor do animal é desconhecido.



Tópicos relacionados:

gato minas-gerais pet

