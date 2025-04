Tentativa de homicídio em BH termina com criança baleada no portão de casa

Um homem de 27 anos e uma criança, de 10, foram baleados no portão de casa, na noite dessa segunda-feira (28/4). O homem era o alvo dos criminosos e a criança foi atingida de raspão, enquanto buscava um lanche. O caso aconteceu no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou as duas vítimas feridas na Rua Cônego Pinheiro. O homem foi levado para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXII e a criança foi levada para o hospital da Unimed.

No HPS, o homem relatou aos policiais que estava no portão de casa quando dois homens se aproximaram dele em uma moto e efetuaram os disparos. Em seguida, fugiram para o interior do bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima ainda relatou que um dos suspeitos tem 35 anos e é morador do bairro. Porém, ele não quis comentar sobre a possível motivação do crime.

De acordo com a equipe médica, o homem foi atingido por um tiro no lado esquerdo do rosto e por outro no braço esquerdo. Já a criança foi atingida de raspão no braço direito e segue estável no hospital. Uma testemunha relatou que o menino estava no portão de casa para buscar um lanche quando foi baleado, mas não soube informar a motivação do ataque.

Os suspeitos ainda não foram localizados e as buscas continuam. A ocorrência foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia Civil da Região Sul, que dará continuidade às investigações.

Com informações de Isabella Alvim/TV Alterosa