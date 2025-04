Jovem é morto com 10 tiros e avó reconhece o corpo na Grande BH

Um jovem de 20 anos foi morto com 10 tiros, inclusive na cabeça, no bairro Cidade Satélite, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (28/4). Ele era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e teve o corpo reconhecido pela própria avó.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para atender uma ocorrência de possível homicídio. No local, os policiais encontraram o jovem deitado de bruços e sem sinais vitais.

Segundo a perícia, dos dez disparos que atingiram o corpo, seis foram nas costas e um tiro acertou, respectivamente, o pescoço, o queixo, um dos braços e uma das mãos.

Com o jovem, foram encontrados um celular e uma certidão de nascimento própria, que foram recolhidos para análises.

Os policiais buscaram informações com pessoas que passavam na via e com a avó da vítima, mas ninguém soube informar sobre suspeitos ou a dinâmica do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram um condomínio com câmeras de segurança que podem ter registrado o assassinato, mas os moradores disseram que não sabiam quem tinha acesso às filmagens.

Ainda conforme a PM, o jovem era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e por praticar roubos na região. Ele teve o corpo removido pelo rabecão e a Polícia Civil segue com as investigações do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado.