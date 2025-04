BR-040: acidente deixa passageiro de van em estado grave

O passageiro de uma van ficou gravemente ferido depois que o veículo bateu em uma carreta, na manhã desta terça-feira (29/4). O acidente aconteceu na rodovia BR-040, na altura do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da van, carregada com motocicletas, perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta, nas proximidades do posto da corporação. Os motoristas não se feriram, mas o passageiro ficou preso às ferragens.

Ainda segundo a PRF, o homem foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Depois dos primeiros socorros, ele foi levado em estado grave ao Hospital João XXIII.

O acidente provocou vazamento de óleo na pista, que foi controlado pelos bombeiros com aplicação de serragem. Os veículos já foram retirados da rodovia.

