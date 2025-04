MG: acidente deixa motociclista com perna fraturada e hemorragia

Um acidente entre uma moto e um carro em Araxá, Região do Alto Paranaíba, deixou um homem, de 28 anos, ferido na tarde de sábado (26/04).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista teve um corte profundo no supercílio e fratura total do fêmur, tíbia e fíbula, ambos do lado direito. Os militares imobilizaram a perna do jovem, contiveram a hemorragia no rosto e o transportavam até a UPA da cidade.

O motorista do carro, que estava sem documentação, não se feriu e dispensou atendimento médico.

